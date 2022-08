Stavba přivaděče, který vyvede kamiony z Dašic, začala. S dvouletým zpožděním

„Zahájení stavby obchvatu Dašic je nejen pro město jednoznačně významným krokem a pro nás završením velmi náročných příprav, a to především po majetkoprávní stránce. Finančně se jedná o prozatím největší dopravní stavbu, kterou jako kraj stavíme, protože samotná stavba vychází na 477 milionů korun a k tomu 83 milionů za archeologický průzkum. Vzhledem k tomu, že máme na tuto stavbu přislíbených 300 milionů korun od Státního fondu dopravní infrastruktury, tak budeme jednat o navýšení této částky," řekl hejtman Martin Netolický.

„Stavba se prodražuje, protože přichází ve složitém období ve stavebnictví. Celkem 2,7 miliardy, které byly rozčleněny na jednotlivé roky a jsou příspěvkem Státního fondu dopravní infrastruktury, zdaleka nestačí,“ připomněl Netolický s tím, že není možnostech kraje, aby zvládl toto enormní navyšování ceny.

Přeložka silnice druhé třídy má odvést dopravu mimo Dašice, kudy nyní po přetížené silnici projede tři a půl tisíce aut denně. Jde především o kamionovou dopravu, která městem projíždí do logistického centra u Černé za Bory.

„Ačkoliv se jedná jen o tříkilometrový úsek, tak i pro nás jako stavbaře se jedná o velmi zajímavou stavbu s celou řadou prvků. Jedním z nich je most přes řeku Loučnou, ale také tři okružní křižovatky či podchod pro pěší," přiblížil technické parametry projektu zástupce sdružení zhotovitelů Richard Rakouš.

Pardubický kraj se v roce 2017 při aktualizaci memoranda s Ministerstvem dopravy zavázal vybudovat celkem osm přivaděčů k dálnici D35 (jejich mapu najdete na konci článku). Stát na ně vyčlenil částku zhruba 2,7 miliardy korun.

Pro Dašice by měl obchvat znamenat výrazné zklidnění dopravy. „Byla to dvanáctiletá usilovná práce. Samozřejmě je to velký přínos pro město,“ řekl zdejší starosta Petr Zikmund. Připomněl ale, že jedinou kaňkou je, že se stavba nestihla dokončit před spuštěním nového dálničního úseku v prosinci 2022.

„Toto je obchvat, který jsme si všichni vysnili. Nejvíc samozřejmě Dašičtí a obyvatelé okolních obcí. Protože ty si zažívají své už nyní a to ještě není otevřený další úsek dálnice,“ upozornil Netolický.

Obyvatelé Dašic budou totiž ještě více zatížení dopravou od 22. prosince, kdy se má zprovoznit dálniční úsek Časy-Ostrov, který řidiče povede právě kolem Dašic. Výstavbou D35 a zejména pak plánovaným mimoúrovňovým křížením v blízkosti města je předpoklad dalšího navýšení dopravy až na 7 300 vozidel denně.

Obchvat Dašic se napojí právě na budovaný úsek dálnice Časy – Ostrov. Přeložka začne těsně před Dašicemi u křižovatky se silnicí II/340 na Chrudim a končit bude v místě navrhované okružní křižovatky za městem, kde se napojí na původní silnici II/322 těsně před budovanou mimoúrovňovou dálniční křižovatkou. Silnice obejde Dašice z jihu.

Budovaný obchvat Dašic bude jedním z přivaděčů D35 a ulehčí dopravě v dvoutisícovém městečku. Zdroj: Mapy.czZdroj: mapy.cz

Obchvat měli stavbaři začít stavět už před dvěma roky, ale projekt nabral zpoždění. Nejprve to bylo kvůli složité situaci s výkupem pozemků, později silničáře zdržel archeologický průzkum, který na místě odhalil mohylové pohřebiště. Práce archeologů nakonec kraj vyšla na 83 milionů korun.

Dálniční přivaděče

Pardubický kraj se v roce 2017 při aktualizaci memoranda s Ministerstvem dopravy zavázal vybudovat celkem osm přivaděčů k dálnici D35 (jejich mapu najdete na konci článku). Stát na ně vyčlenil částku zhruba 2,7 miliardy korun. „Vznikne tak osm obchvatů měst a obcí, které by jinak nikdy obchvaty nedostaly,“ řekl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

Jedna z opravených silnic z Litomyšle do České Třebové už je v provozu. Další na řadu přijde obchvat Rokytna, kde už je vybrán zhotovitel a zahájení stavby se plánuje na září.

Stavba u Černé za Bory, která bude tvořit obchvat Zminného, a napojí se na obchvat Dašic, pak přijde na řadu v příštím roce. „Pokud nechceme, aby po spuštění dálnice D35 a obchvatu Dašic směřovala veškerá nákladní doprava do průmyslové zóny v Černé za Bory přes Zminný, tak je tato přeložka pro celou lokalitu veledůležitá,“ připomněl před časem náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu Michal Kortyš.

Největší stavbou pak zůstává obchvat Vysokého Mýta a Chocně. Svou cenou přesahuje 1,8 miliardy korun a je technicky velmi složitá. „V současné době se na tuto stavbu zpracovává technická studie, která je podkladem pro stavební povolení,“ uzavřel Němec. Stavět by se mělo začít v roce 2024. Další stavby Správa a údržby silnic Pardubického kraje připravuje.

Mapa přivaděčů pro D35 v Pardubickém kraji.Zdroj: ŘSD