„Řekli jsme, že jsme proti vrtulím a někteří lidé nás přestali zdravit. Mrzí nás to, chceme chránit klid v obci,“ uvedli manželé z Jarošova, kteří si právě kvůli konfliktům přejí zůstat v anonymitě.

To, že se život ve vesnici se 180 obyvateli zásadně proměnil, potvrdil na jednání i sám starosta Jarošova Martin Olbrich. Odpor spolku Krajina a příroda pro budoucnost našich dětí vnímali někteří členové zastupitelstva téměř jako výhrůžky.

„Věděli jsme, že jde o velice kontroverzní záležitost, že tu máme přírodní rezervaci a určitou krajinu. Taky ale víme, že do budoucna nebudeme mít možnost sáhnout na dotace a zajistit si nadstandardní příjem, tak jsme jako správní hospodáři vyhlásili tento záměr,“ objasnil Olbrich.

I na úterním zasedání zastupitelů několikrát zopakoval, že obec žádného investora pro stavbu větrných elektráren nemá a šlo jen o záměr. Ovšem generální ředitel firmy S&M CZ z Jevíčka Martin Hofman už minulý týden potvrdil, že s vedením obce jedná. Slova starosty navíc popírá i dokument na internetových stránkách obce o projektu, který investora přímo specifikuje.

„V případě, že se občané rozhodnou tento projekt podpořit, s realizací počítáme koncem roku 2024 až počátkem roku 2025. Výkon každé větrné elektrárny, které jsou plánované vystavět, činí 4 až 5 MW. V obcích Chotěnov a Jarošov plánujeme postavit celkem pět těchto větrných elektráren o celkovém výkonu 20 až 25 MW,“ přiblížil záměr Martin Hofman. I podle jeho slov celé jednání bylo teprve na počátku.

To však přesto v minulých dnech nabralo jiný spád. „Na pracovním zasedání jsme zhodnotili všechna pro a proti. Domluvili jsme se už minulý týden, že do záměru nepůjdeme,“ sdělil během úterního jednání Olbrich.

Starosta Martin Olbrich psal o možnosti získat za každou vrtuli ročně jeden milion korun, a to po dobu dvaceti let. U Jarošova měly být tři větrné elektrárny, u Chotěnova dvě. Pro vesnici by vyplývající finanční přínos podle starosty dovolil uskutečnit velké investice a třeba opravy komunikací. Jestli by Jarošov skutečně dostával tři miliony ročně, však starosta nedokázal na jednání zastupitelů zcela jasně vysvětlit.

To, že na stavbu větrných elektráren u Jarošova a Chotěnova, zřejmě nedojde, naznačoval už v pátek odpoledne i Martin Hofman. „Zvažujeme, že tu lokalitu opustíme. Lidé jsou tam hodně proti, to mi vadí,“ řekl Hofman před víkendem v telefonickém rozhovoru.

Lidé, kteří podepsali petici, a členové spolku Krajina a příroda pro budoucnost našich dětí si oddychli. "Jednoznačně jsme rádi, že se v tak riskantním záměru, který by měl zcela nepochybně mnoho negativních důsledků pro život obyvatel Jarošova pokračovat nebude. Velkým překvapením pro nás bylo popření investora, který byl od začátku v záměru prezentován," reagovali na výsledek jednání zastupitelů členové spolku.

Podle zastupitelů a části obyvatel Jarošova přišla obec o šanci na vysoké příjmy. V prohlášení, které starosta Martin Olbrich zveřejnil na webových stránkách obce 7. dubna, psal totiž o možnosti získat za každou vrtuli ročně jeden milion korun, a to po dobu dvaceti let. U Jarošova měly být tři větrné elektrárny, u Chotěnova dvě. Pro vesnici by vyplývající finanční přínos podle starosty Olbricha dovolil uskutečnit velké investice a třeba opravy komunikací.

Jestli by Jarošov skutečně dostával tři miliony ročně, však starosta nedokázal na jednání zastupitelů zcela jasně vysvětlit. Podle všeho šlo jen o přání zastupitelů. Vedení obce také upozornilo, že by se vše muselo podložit příslušnými smlouvami, aby byly peníze vymahatelné.