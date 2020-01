Stalo se tak přes protesty krajů i mnohých radnic, které se bojí přesunu těžké dopravy na okolní silnice. Podle některých expertů šlo však jen o dobře zpromované politikum. To, zda k přesunům tras dopravy vůbec dojde, je věštěním z křišťálové koule. Proti hovoří skutečnost, že najít objízdnou trasu třeba k „pětatřicítce“ je podle Deníkem oslovených řidičů nemožné.

„Se zpoplatněním všichni souhlasí, navíc je potřeba získat peníze na stavbu nových dálnic, ale to se pochopitelně nikomu nechce přiznat,“ poznamenal jistý dopravní expert obeznámený s vyjednáváním.

Mapu zpoplatněných úseků najdete ZDE.

Mnohá města na trase si navíc vymínila výjimku ze zpoplatnění, aby se to netýkalo místní nákladní dopravy. „Šlo nám o to, aby mýtné nemusely platit třeba dodávky, které po městě rozvážejí zboží,“ řekl starosta Svitav David Šimek.

Z mýtného systému byla vedle Svitav vyňata i Litomyšl, průtah Vysokým Mýtem, kamiony ho neplatí ani v Ostřetíně či ve Chvojenci.

Zahlcení I/37?

Hlavně u I/35 bude pro kamioňáky těžké najít nezpoplatněnou alternativu. Souběžné okresky zde prakticky nejsou, pouze při cestě na Ostravu by to někteří mohli začít brát „horem“, po I/11 přes Žamberk a Suchý vrch. „Strach z toho mám, na druhé straně situace na I/35 je katastrofální, její zpoplatnění je správné,“ řekl, možná překvapivě, starosta Žamberka Oldřich Jedlička.

Ucpaným městům na I/35 by podle některých hlasů mohlo zpoplatnění naopak pomoct, pokud se zdejší tranzit vrátí zpátky na D1.

Další proud těžké dopravy by ale mohl zahltit I/37, hlavně kamiony mířícími na jih Moravy. Doposud jezdily přes Svitavy, nově by mohly začít využívat nezpoplatněnou část silnice od Pardubic přes Žďár nad Sázavou až do Velké Bíteše na D1.

„Pokud by se sem přesunuly další kamiony, tak si to už ani nedokážu představit. Při odpolední špičce tady už nyní doprava stojí,“ řekl Ivan Jeník, starosta Slatiňan na Chrudimsku, které protíná „sedmatřicítka“.

Ale zkusme to nasimulovat konkrétně: Podle kalkulačky mýtného zaplatí čtyřnápravový kamion s emisní třídou Euro V za cestu z Hradce do Brna při klasické cestě přes Litomyšl a Svitavy nově zhruba 200 korun. Pokud pojede nově přes Chrudim a Žďár, bude to necelých 160 korun.

Čas ukáže

Co je pro dopravce výhodnější? To ukáže až čas. Podle nového provozovatele mýtného systému, firmy CzechToll, není problém s výší mýtného operativně hýbat, a to i podle konkrétních tras. Lze dokonce naúčtovat lokální přirážku za hlučnost.

„My jsme schopni sazby operativně měnit prakticky ze dne na den. Je to jen věcí politického rozhodnutí, tedy ŘSD,“ řekl mluvčí firmy Miroslav Beneš.