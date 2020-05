Méně práce budou mít také fotografové nebo restaurace, které jinak v sezoně dělají skoro každou sobotu svatební hostiny.

AŽ PŘÍŠTÍ ROK

„Chtěli jsme mít svatbu na začátku června, ale když nikdo nevěděl, jak to bude, přesunuli jsme ji až na příští rok. Nechceme mít na svatbě roušky,“ uvedla budoucí nevěsta Karolína Trávníčková.

V současnosti se svateb může zúčastnit jen deset lidí. Konají se poskrovnu. „Musíme zajistit důkladnou dezinfekci prostor po každé svatbě, dezinfekci dokladů, například i za použití šesti tužek k podpisům. Je pravda, že jde o svatby ‚nezbytné‘, třeba kvůli těhotenství nebo když snoubenci nechtějí být v nejistotě, jestli a kdy se to zlepší,“ řekla litomyšlská matrikářka Irena Štochlová. Větší část termínů se ale přesouvá, nebo úplně ruší.

Ve Svitavách se první svatební obřad v rouškách uskutečnil minulý týden.

Snoubence oddával starosta David Šimek, svatebních hostů bylo jen několik. „Rouška mně až tak nevadí, ale chudáci svatebčané. Je to omezení, ale dá se to zvládnout. Snoubenci si sundají roušku jen na políbení,“ uvedl starosta Šimek.

NÁVAL V ZÁŘÍ

Počet svateb ve Svitavách značně klesl. „Měli jsme jednu svatbu a většina se překládá na podzim, takže v září to bude nával,“ řekl starosta.

Podle něho navýšení počtu svatebčanů až na sto nic neřeší. Takže ani nečeká, že by lidé honem objednávali termíny zpátky. „Problém jsou restaurace a svatební hostiny. Sice může být na obřadu sto lidí, ale kde tu svatbu oslaví, když nejsou dořešené další navazující věci,“ poznamenal Šimek.

Svatební obřad lze uspořádat i jinde než jen na radnici nebo v kostele. „Je to možné v podstatě kdekoliv, ale opět za dodržení daných pravidel a hygienických nařízení. Pokud je to možné, je i vhodné uskutečnit svatbu venku, protože uzavřené prostory nejsou vždy dobře větratelné,“ řekla Štochlová.

Méně práce budou mít na jaře a v létě fotografové, kteří téměř každou sobotu fotí svatby. „Jarní svatby se v letošní sezoně buď minimalizovaly na počet do deseti lidí, čímž se omezily i co do finančního zisku, nebo se rovnou přesunuly na podzim, případně do roku 2021. Co se týče hlavní letní sezony, stále čekám, stejně jako moji snoubenci, jaká bude aktuální situace a co vše vláda povolí, případně opět zakáže. Je tam určitá nejistota, ale víc se přikláním k tomu, že léto již bude probíhat klasicky tak, jak jsme u svateb zvyklí,“ popsal fotograf Jan Ježdík z Opočna.