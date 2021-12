„Nechápu, proč nemůžeme jet autem nahoru jako dřív,“ lamentuje cestou na kopec k vánočnímu domu Václava Trunce starší paní s manželem. Nahoru už roky smí jen lidé, kteří jdou do kostela nebo na hřbitov. Ostatní musí parkovat dole ve vsi a pár set metrů dojít pěšky. Jenže parkování v Chotovicích je složité, chybí tady větší parkoviště. „V adventním čase docházelo v Chotovicích k parkování aut na nevhodných místech. Silnice bývala neprůjezdná a řidiči se dostávali do nebezpečných situací. Obec nemá vhodnou zpevněnou plochu, aby vytvořila parkoviště, proto nám bylo doporučeno, jako jediné možné řešení vybudovat parkoviště na místní komunikaci,“ vysvětluje starostka Chotovic Marie Kudrnová.

O víkendech se tak ze silnice směrem na Příluku stává jednosměrka a auta stojí po pravé straně. Ve směru z Příluky je zákaz vjezdu, řidiči to musí objet přes Nové Hrady. A tak je to o víkendech a svátcích vždy od 15.30 do 19 hodin. „Podle policie je to jediné bezpečné řešení. Museli jsme ale obětovat víkendové večerní autobusové spojení. Na Pardubickém kraji jsme zjistili vytíženost spojů a oželeli jsme je. A každý večer taky musí někdo ze zastupitelů jet a stavět dopravní značky,“ dodává Kudrnová.

FOTO: Chotovice čelí velkému náporu návštěvníků vánočního domu

Přímo ve vsi už lidé natahali kolem svých pozemků červenobílé pásky, takže předzahrádky a trávníky jim už řidiči neničí. „Je to klidnější. Nevím, co zabralo, možná loňské pokuty, ale lidé konečně stojí, kde mají. Nesmíme to zakřiknout,“ říká starostka.

I Václav Trunec na webu vánočního domu vyzývá návštěvníky, aby dodržovali dopravní předpisy v obci. „Neparkujte na silnici mezi Makovem a Chotovicemi. Parkovat lze v dolní části obce směr Nové Hrady, na místních komunikacích,

u požární nádrže a na druhé straně a místech méně nebezpečných,“ upozorňuje chotovický světlonoš Trunec. Letos na jeho domě a zahradě září 74 405 barevných žárovek a 10 021 metrů světelných řetězů. Svítí každý den od 16.30 do 22 hodin, a to až do Tří králů.

GALERIE: Vánoční sen v Chotovicích