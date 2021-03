Nedá se to polykat. Takto ve středu dopoledne v Moravské bance vín v Brně komentoval český rekordman v pojídání jídla Jaroslav Němec z Bystrého u Poličky svůj nový cíl, a to sníst až 30 tisíc sušených červů během třiceti minut. Nakonec zvládl čtvrt kila.

Jaroslav Němec z Bystrého je držitelem nového světového rekordu. Během půl hodiny snědl skoro 10 tisíc sušených červů. | Foto: Deník / Iveta Nádvorníková

"Je to jak beton. Můžete dělat co chcete, ale nejde to spolknout," popsal muž známý také pod svojí přezdívkou Maxijedlík.