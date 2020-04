Dobrá vůle, srdce ze zlata a šikovné ruce. To v současné době spojuje střední odborné a zdravotnické školy účastnící se projektů TECHNOhrátky a ZDRAVOhrátky Pardubického kraje. Jsou zavřené, přesto se v nich pracuje o sto šest, neboť pedagogové i žáci se pustili do války s koronavirem. Každý trochu jinak ale společně všichni pomáhají těm nejpotřebnějším zdravotníkům nebo seniorům v domovech.

Tisk 3D štítů | Foto: Archiv PK

Žáci sice do škol nesmějí, ale každý dělá to, co umí nejlépe. Ve zdravotnických či gastronomických školách zaměstnanci pilně šijí roušky, v těch strojírensky nebo elektrotechnicky zaměřených zase se vyrábějí ochranné štíty. Školní facebookové profily jsou plné výzev, zasvěcených rad, doporučení a také fotografií vyráběných pomůcek, na sítích se uplatňují technicky a počítačově nadaní žáci