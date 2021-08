Píše se rok 2017 a pětačtyřicetiletý Petr Makovec z Pardubic míří ze zakázky na zakázku. Jako živnostník montuje sádrokartony a neví, kam dřív skočit. Kvůli vysokému pracovnímu nasazení ale dlouhodobě ignoruje bolesti hlavy a otravné pískání v uších. Což se mu stává osudným.

„Neměl čas. Říkal, že to přejde,” vzpomíná dnes manželka Eva, která tehdy ještě netušila, jak dramaticky tento den změní osud celé rodiny. Místo návštěvy lékaře Petr raději polyká prášky proti bolesti a předstírá, že je vše v pořádku. 25. července jede navštívit své rodiče a v tu chvíli to přijde, cévní mozková příhoda si vybrala právě jeho. Poblíž zrovna není nikdo, kdo by Petrovi pomohl a jeho rodiče ho nacházejí příliš pozdě.

Přestože ihned zavolali sanitku, Petr i tak zůstává ve vážném stavu.

Doma na něj čeká manželka a tři děti, všichni se modlí, aby byl tatínek zase v pořádku. K rodině se ale z nemocnice vrátí úplně jiný člověk. Táta tří dětí se ocitl v těle, které ho neposlouchá. Dnes má Petr polovinu těla ochrnutou a druhá je zmítaná záškuby, které mu znemožňují jakoukoli činnost. Byl mu zaveden PEG, do kterého dostává větší část tekutin. Jíst se musel naučit kompletně znovu, za pomoci rodiny se to ale podařilo. „Po stránce intelektu je Petr naprosto v pořádku, vše si pamatuje, a ačkoli špatně mluví, se svými blízkými si vždy dokáže porozumět,“ popisuje jeho žena.

Život se před čtyřmi lety kompletně proměnil nejen Petrovi, ale s ním i celé jeho rodině. Dětem, devatenáctiletému Davidovi, třináctileté Sáře a čtyřleté Sofince, chybí aktivní otec plný sil. „Děti, hlavně dcery, se kvůli tomu hodně trápí. Chodíme k psycholožce, trochu se to lepší, ale kdyby se zlepšil Petr, bylo by dětem určitě lépe. Mohly by s ním trávit více času,” přibližuje situaci v rodině Petrova žena. Rodina doufá, že táta bude schopen jezdit na elektrické vozíku a sám ho ovládat. To však vyžaduje dlouhé hodiny intenzivních rehabilitací a výsledek je i tak nejistý.

„Všichni bychom byli rádi, kdyby byl Petr samostatnější v každodenních činnostech, jako jsou jídlo, pití, oblékání, hygiena. Kdyby si sám dokázal cokoli podat, číst, ovládat televizi,” dodává manželka.

Čas tedy dnes Petr tráví posloucháním hudby, hlavně rockové, nebo sledováním filmů.

„Mezi Petrovy oblíbené patří česká klasika, u které se pobaví. Nikdy ho například neomrzí filmy s Tomášem Holým nebo Vesničko má středisková. Vítaným rozptýlením jsou mu také zvířata, která miluje, a se kterými si rozumí,“ vyjmenovala Eva. Neznamená to ale, že by se Petr se svým současným stavem smířil, v budoucnu by rád navštěvoval rehabilitační centrum v Liberci, kde by mohl za pomoci fyzioterapeutek intenzivně cvičit. Pojišťovna ale tyto rehabilitace v plné výši nehradí, proto se rodina obrátila na dárcovskou platformu Donio, která se snaží pro Petra vybrat potřebné peníze.