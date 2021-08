„Upravili jsme tvar příkopu, který je umístěn za živým plotem. Vytvořili jsme šikmou plochu, která zmírní úhel a odstraní nebezpečnou doskokovou hranu, na níž jsme v průběhu historie Velké pardubické zaznamenali několik fatálních pádů,“ popsal ředitel závodiště Jaroslav Müller.

Doskoková hrana Taxisu byla strašákem jak pro koně, tak pro jezdce. Jakmile totiž kůň nezvládl doskočit až za příkop, narazil se právě na tuto hranu. V loňském roce na Taxisu zemřel kůň Sottovento, což opět podnítilo diskusi o bezpečí žokejů i koní, která nakonec vyústila v rozhodnutí obávanou překážku změnit.

„Hlavním důvodem, proč tyto úpravy proběhly, je zvýšení bezpečnosti nejen na Taxisu, ale i na pardubické dostihové dráze. Dostihový sport prochází vývojem a my jako pořadatelé máme povinnost modernizovat skoky a udělat vše pro to, abychom zajistili vyšší bezpečnost nejen pro koně, ale i pro jezdce,“ připomněl Müller s tím, že podle něho Taxis dál zůstává symbolem Velké pardubické.

Na začátku týdne tak na Taxis najel bagr, který ho ještě s dalšími třemi muži s lopatami během dvou dní upravil. „Původně jsme počítali, že to budeme dělat minimálně čtyři dny, ale po 17 hodinách čisté práce jsme měli hotovo,“ řekl Správce dostihové dráhy Václav Žižka, který se na rekonstrukci připravoval už od jara. „Trávil jsem na Taxisu večery, vše jsem přepočítával, přeměřoval,“ vzpomněl se smíchem.

Aby mohlo dojít k úpravě, museli zaměstnanci závodiště počkat na vhodné podmínky. „Celé léto hodně pršelo, takže jsme čekali, až bude sucho, abychom si bagrem nerozjezdili trávu za příkopem,“ vysvětlil Žižka s tím, že na doskokovou hranu navozili 65 tun hlíny z jiných částí závodiště. Doskoková plošina navíc nebude osetá a před dostihem ji pořadatelé ještě zahází pilinami tak, aby ji koně lépe viděli. „Na začátku sezóny jsme udělali podobné změny na překážce číslo dvě, kde se ukázalo, že koně skutečně při překonávání skoku více respektují příkop za živým plotem, takže jsme se rozhodli tuto variantu použít i na Taxisu,“ odůvodnil Müller.

Mírně sestřižen byl také živý plot, ale obtížnost skoku zůstává i po úpravách stejná. Kůň musí skočit stejně vysoko i daleko. Pokud to nezvládne, neměl by ale zaplatit životem. Přes upravený Taxis ještě nikdo neskákal, poprvé ho vyzkouší až v říjnu účastníci Velké pardubické. Poslední velké úpravy Taxisova příkopu a dalších skoků v kurzu Velké pardubické byly provedeny na začátku 90. let minulého století. Tyto zásahy se pozitivně odrazily na klesajícím počtu fatálních pádů