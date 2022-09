Stačí přitom jenom otevřít kovovou branku, projít přes několik schůdků a slézt po krátkém kovovém žebříku. Tudy se člověk dostane na široký chodník kolem řeky Loučné a snadno pak projde pod křižovatkou. A cesta pokračuje kolem vody dál.

„Občas si tam s dětmi zkracujeme cestu, když jdeme z náměstí na procházku do Benátek. Nemusíme nahoře čekat u přechodů mezi auty a je to také zajímavější. Cesta kolem Loučné z Litomyšle do Benátek je jedna z nejpříjemnějších procházek v okolí,“ napsal na radnici Tomáš Havránek, který také přišel s nápadem, jak chodník pod mostem využít.

Litomyšlská náplavka

Podle něho by stačilo chodník rozšířit, vymalovat, přidat zábradlí a osvětlení. „Místo žebříku by to chtělo nainstalovat nějaké jednoduché schodiště a mohlo by to být docela příjemné pro víc lidí. Nemuselo by to stát mnoho a pěkně by se propojilo centrum města s tou krásnou stezkou podél Loučné a s částí Litomyšle za křižovatkou. Byla by z toho taková litomyšlská náplavka,“ navrhl Havránek.

Na radnici návrh neshodili ze stolu a prověří možnosti úprav na Povodí Labe. „Obecně bývá dost problém v korytě řeky cokoliv upravovat. Musí být zpracována podrobná studie na stoletou vodu a pokud by to mělo negativní vliv, tak to na Povodí Labe neprojde,“ vysvětlil starosta Litomyšle Daniel Brýdl.

Nejde přitom o první nápad, jak lidem řeku zpřístupnit. „Máme nápady mimo jiné na Partyzánské ulici nebo na Vodních Valech. Už o tom jednáme s Povodím Labe,“ dodal Brýdl.