U Opatovce roste železniční most pro neexistující dálnici. Podívejte se z dronu

/FOTO, VIDEO/ Železniční most nad budoucí dálnicí D35 u Opatovce u Svitav už dostává jasné obrysy. Tedy alespoň zboku, kde jsou vybetonované boční opěry. Most bude ležet na úseku Janov-Opatovec a povedou přes něho dvě koleje na hlavním koridoru z České Třebové do Brna. Podívejte se ve videu.

Železniční most přes budoucí dálnici D35 u Opatovce u Svitav už nabírá finální podobu. | Video: ŘSD