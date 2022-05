Ukrajinští Romové z Pardubic vízum dostali. Sebrali dávky a odjeli neznámo kam

/FOTOGALERIE/ Tři rodiny kočovných romských uprchlíků z Ukrajiny, které minulý týden dorazily do Pardubic, získaly víza a v úterý se měly přestěhovat do zařízení pro uprchlíky v Bělé-Jezové u Mladé Boleslavi. Ubytování od státu však nakonec nevyužily a z nádraží odjely neznámo kam. Celkem šlo o více než 40 lidí, podle policie s nimi problémy nebyly. Válka jim podle charity přerušila na Ukrajině tradiční způsob života, proto odjeli do Česka.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Romští uprchlíci z Ukrajiny v dočasném táboře na Hůrkách. | Foto: Oblastní charita Pardubice