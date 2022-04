V malém lázeňském městě je v armádním zařízení ubytovaná zhruba stovka ukrajinských uprchlíků, povětšinou matky s dětmi. To je maximum, co objekt, který vlastní ministerstvo obrany, dokáže pojmout. Podle plánu ministerstva vnitra by se sem však měli přesunout také romští utečenci, kteří přicházejí nejčastěji z ukrajinsko-maďarské hranice.