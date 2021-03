Lidé, kteří pracují v charitě prý nejsou zvyklí si stěžovat. Ředitelka oblastní charity Pardubice Marie Hubálková o tom ví své. Každé ráno se ale sama sebe ptá, jak dlouhá bude cesta k lepším zítřkům. Odpověď nezná ani ona, ani pracovníci charity. Zřejmě to ale ještě chvíli potrvá.

Registrace před očkováním | Foto: Deník/Karolína Velšová

Zdravotní a sociální pracovníci jsou už rok pod obrovským tlakem. Každodenní pracovní stereotyp je složitější než kdy dřív. „Přijdu do paneláku, kde bydlí náš klient. Na veřejné chodbě se musím převléct do overalu, nasadím si další pomůcky a vstupuji do bytu.