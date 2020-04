Následné testování pečovatelek prokázalo hned čtyři pozitivní diagnozy.

„Zaměstnanci charity šli na testy jako první, bohužel se u nich projevila nákaza covid-19. Není to vůbec dobrá zpráva. Nyní hygienici trasují veškeré kontakty, které mají,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Jedna okolnost je v této špatné zprávě ale pozitivní: Podle prvních epidemiologických šetření se zdá, že se pečovatelky nakazily právě od nakažené stařenky. Pokud by tomu tak bylo, je velká šance, že neměly už tolik času nákazu roznést ve velkém měřítku dále. Nakažená paní byla na pečovatelky odkázaná, nedávno se totiž vrátila z operace v nemocnici. Je však spekulací, zda se nemohla nakazit právě tam.

O nakažené klientce pečovatelského domu jsme informovali poprvé ZDE

Foto vpravo: archivní snímek Domu s pečovatelskou službou v Dolním Újezdu

"K nákaze došlo pravděpodobně v době, kdy se pečovatelé starali o klientku v horečnatém stavu. Na základě podezření a příznaků typických pro koronavirus byl klientce proveden odběr, který potvrdil nákazu," potvrdil hejtman.

"Ženy z farní charity dávají při své práci všanc své zdraví a byla bych velmi nerada, kdyby se zase v médiích objevilo, jak roznášely svou nákazu. Mohly se klidně nakazit od nějakého klienta, obrovsky riskují. Nyní budeme trasovat jejich kontakty, primárně testovat klienty pečovatelského domu," uvedla krajská epidemioložka Olga Hégrová.

Na Svitavsku je nyní 16 zjištěných nákaz koronavirem. Právě zde, v jedné vesnici nedaleko Dolního Újezdu, se před měsícem objevila druhá nákaza koronavirem v Pardubickém kraji. Krátce poté byli na Litomyšlsku zjištěni další tři nakažení, poslední dva týdny zde ale žádní další nemocní už nepřibývali.

Dolnoújezdská charita má širokou spádovou oblast působnosti. Podle jejích internetových stránek se vedle domovského Dolního Újezdu se stará i o klienty v Horním Újezdu, Osíku, Desné, Poříčí u Litomyšle, Budislavi, Nové Vsi u Jarošova, Jarošově, Chotěnově, Vidlaté Seči, Zrnětíně, Mladočově, Makově, Jiříkově, ve Václavkách a v Lažanech. Farní charita sídlí přímo v pečovatelském domě v Dolním Újezdu.

Testy u ostatních klientů v dolnoújezdském pečovatelském domě ještě nejsou hotové. Nakažená klientka vyžadovala poměrně intenzivní pomoc, byla totiž krátce po operaci a z domu nevycházela.

Pečovatelský dům patří obci a je v něm 48 nájemních bytů. Už od začátku epidemie nepřijímá nové klienty. "Dnes byli testováni všichni naši zaměstnanci, tedy devět lidí. Správce i paní na úklid jsou negativní," řekl starosta Dolního Újezdu Miloš Vrabec. VÍCE V JEHO PROHLÁŠENÍ - VIZ NÍŽE

Farní charita Dolní Újezd nyní s obcí řeší zajištění pečovatelské služby pro všechny nasmlouvané domácnosti i ve spolupráci s okolními pečovatelskými službami. O klienty by se jinak nyní neměl kdo starat.

"Včera jsme uvolnili ze skladu 28 kompletů pro ochranu celého těla nad rámec již dodaného materiálu. Obec zajistila dezinfekci bytu i přilehlých prostor," dodal hejtman Netolický.

Právě domy s pečovatelskou službou, které nejsou narozdíl od domovů pro seniory pobytovými zařízeními, jsou při současné epidemii kritickým článkem. Klienti v nich bydlí v nájemních bytech, jsou převážně samostatní a mají zcela volný režim včetně případných návštěv či možnosti samostatných procházek a nákupů.

PROHLÁŠENÍ OBCE DOLNÍ ÚJEZD



Protože se špatné zprávy šíří rychle, musíme potvrdit, že se v našem Domě s pečovatelskou službou objevila nákaza novým koronavirem Covid-19. Jedna z obyvatelek byla v sobotu 11.dubna převezena do Pardubické krajské nemocnice na infekční oddělení poté, co se u ní objevily typické příznaky a byla pozitivně testována.



Paní se v poslední době zdržovala pouze ve svém bytě, pečovali o ni zaměstnanci Charity Dolní Újezd, u 4 z nich byl dnes testem také koronavirus potvrzen. Původ nákazy zatím není znám.



Vše se řeší s Charitou, Krajskou hygienickou stanicí a ve spolupráci s hejtmanstvím.



Charita nyní některé své činnosti přesune na obec, pomůžeme jí např. se zajištěním nákupů a vyzvedáváním léků, sami se pak soustředí na ošetřovatelské úkony, aby zajistili nezbytnou péči o své klienty.



Také jsme požádali o spolupráci starostu Obce Příluka, která vlastní profesionální dezinfekční přístroj. Ten vytváří tzv. suchou mlhu, mikroskopické kapky menší než 10μm, které proniknou do každého rohu místnosti. Využívá se vysokoúčinná prostorová dezinfekce na bázi peroxidu vodíku s koloidním stříbrem, místnost zůstává až 3 týdny virucidní.



V neděli byla tímto přistrojem provedena dezinfekce DPS, obecního úřadu, pošty, zdravotního střediska - ordinací i lékárny.

Na úterý jsme domluvili i dezinfekci v místních obchodech s větší koncentrací lidí - COOP, Večerka, Urbánkovo.



Chceme vás částečně uklidnit, že děláme co je v našich silách, abychom se s touto situací vypořádali co nejlépe, ale zároveň vás prosíme, chovejte se zodpovědně, nepodceňujte současnou situaci, na ulicích noste roušky, v přírodě je mějte připravené k použití při náhodném setkání s jinou osobou nebo skupinou lidí.



Musíme vydržet a nepolevit!



Budeme vás nadále informovat.



Miloš Vrabec, starosta