Během uplynulých lednových 31 dní hasiči zasahovali u 129 dopravních nehod v kraji (Pardubice 34, Chrudim 24, Svitavy 31, Ústí nad Orlicí 40). Vyráželi bohužel i těm nehodám, které měly tragické následky. Hned 4. ledna vyjížděli k nehodě nákladního vozu, která se časně ráno stala u Chvojence. Nákladní vozidlo jedoucí ve směru od Holic na Chvojenec havarovalo vpravo mimo komunikaci do příkopu, kde narazilo do stromu. Při dopravní nehodě byl zraněn řidič, který byl převezen do nemocnice. Spolujezdec bohužel na místě podlehl svým zraněním.

Podle hasičů se mezi největší události ledna 2022 zařadily tyto:

Dne 7. ledna 2022 zasahovali hasiči ve Svitavách u požáru prodejny. Škoda byla vyčíslena na 6 260 000 korun. Uchráněn byl majetek ve výši 10 000 000 korun. Příčinou byla nepředpokládaná technická závada na elektroinstalaci objektu.

"Dne 29. ledna 2022 byly jednotky hasičů přivolány k požáru do Horního Třešňovce v okrese Ústí nad Orlicí, kde hořelo v autodílně. Škoda byla vyčíslena na 2 000 000 korun. Uchránit se podařilo majetek ve výši 5 000 000 korun. Příčina je stále vyšetřována," doplňuje další událost mluvčí hasičů Vendula Horáková.

A konečně, 27. ledna 2022 likvidovaly jednotky požární ochrany v Hlinsku požár v administrativním objektu. Škoda byla stanovena na 1 500 000 korun. Jednotky uchránily majetek ve výši 3 000 000 korun. Příčina je i nadále vyšetřována.

Opomenout bychom neměli ani požár bytu v panelovém domě na chrudimském Větrníku, který vypukl 7. ledna. "Hořelo v pátém patře domu. Jednotky hasičů provedly evakuaci všech osob, které se nacházely nad hořícím bytem, kompletně byl tedy dům evakuován od pátého patra až do dvanáctého patra. Jednalo se asi o 21 osob.Uvnitř hořícího bytu byla jedna osoba, která se nadýchala jedovatých zplodin hoření, z bytu odešla sama, ale musela být ihned převezena do nemocnice," uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.