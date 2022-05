Jedním z nových obyvatel je Štefan Švestka, který se sem přestěhoval v roce 2015 z Pardubic. „S manželkou jsme plánovali rodinu a v bytě 2+kk se nám zdálo málo prostoru,“ vysvětlil Švestka, který si postavil v Sezemicích dům. Nyní si libuje. „Od stavby našeho domku se ceny stavebního materiálu a pozemků několikanásobně zvedly,“ poznamenal s tím, že spokojený je také s kulturním vyžitím.

Podle starosty Martina Staňka jsou Sezemice velmi lukrativním místem. „Máme zde hodně developerů, kteří staví nové domy. Ležíme na velmi výhodném místě, jak na vzdálenost od Pardubic, tak do Hradce Králové,“ uvedl starosta.

Velký počet obyvatel a stále pokračující výstavba však přináší také komplikace. Podle starosty stavební firmy moc nedomýšlí, zda bude pro obyvatele v malém městě všeho dostatek. „Zhušťuje se výstavba a už se nestaví jen rodinné domy, ale i řadové domy a nám dochází kapacity hlavně školek a škol,“ povzdechl si Staněk.

Na výstavbu nové školy či školky nemá ale město pozemky ani finance. Kapacitu se snaží navýšit alespoň přístavbou. „Máme teď projektovou dokumentaci na rozšíření základní školy asi o čtyři třídy. Sháníme peníze, abychom aspoň tohle mohli uskutečnit,“ řekl Staněk.

A další problém s nově příchozími je, že si v Sezemicích nedávají trvalé bydliště. „Obec tak přichází o peníze od státu. Přitom nám roste objem odpadu, který ti lidé tady neplatí, když tu nejsou hlášeni. A to je hodně velký problém,“ vysvětlil Staněk.

Opačnému problému čelí například město Hlinsko na Chrudimsku, kde ubylo za 10 let 632 lidí, což je 6,4 procent obyvatelstva. Zde odliv obyvatel způsobilo především zavření několika velkých fabrik, které místním poskytovaly práci.

Mírný pokles zaznamenalo třeba krajské město Pardubice, kde počet obyvatel klesl o 1 148 lidí, což ale představuje jen 1,3 procent obyvatel. Vedlejší Chrudim přišla o 1,6 procent lidí, což je 366 obyvatel. Další okresní město Svitavy přišlo za 10 let o 2,6 procent obyvatel (428 lidí). Větší pokles v okrese Svitavy zaznamenala například Moravská Třebová, kde je o 915 lidí méně, což představuje 8,7 procent obyvatelstva. A pokles zaznamenalo i město Ústí nad Orlicí, kde ubylo 3,2 procent obyvatel (456 lidí). Na Orlickoústecku se dále hodně lidí odstěhovalo z města Lanškroun a to 689 (6,8 procent) a z České Třebové, kde odešlo 787 lidí (5 procent).

S prací je to ve městě podle místních těžké a turismus to nezachrání. „Hlinsko je taková periferie uprostřed republiky. Dvě moje vnučky ukončily v minulém roce vysokou školu. Ani jedna tu nenašla odpovídající práci. Jedna už se odstěhovala, druhá dojíždí do práce 30 kilometrů daleko do sousedního kraje,“ vysvětlila místní obyvatelka Hana Kleinová.

Podle Marie Zítkové v Hlinsku navíc mají lidé velmi nízké platy. „Jsou tu velké fabriky, kde pracují lidé od rána do večera i s přesčasy a stejně se dostanou sotva na minimální mzdu. Za prací jsem též utekla jinam, jen 10 kilometrů dál ve Ždírci nad Doubravou jsou platy podstatně vyšší,“ postěžovala si Zítková.

Podle starosty Hlinska Miroslava Krčila navíc ve městě chyběly stavební parcely a dobré zázemí pro obyvatele. To se snaží v posledních letech napravit. „V poslední době jsme velmi výrazně investovali do občanské vybavenosti, do přípravy nových stavebních parcel. Teď připravujeme velké projekty v oblasti bytové výstavby. Vznikla zde nová sportovní hala, koupací biotop, dopravní terminál s autobusovým nádražím, střední škola,“ popsal Krčil s tím, že příliv lidí se projeví opět v řádu 5 až 10 let.

Na Hlinsku nejvíce lidé oceňují krásnou přírodu a okolní prostředí. I proto v regionu zůstal Pavel, který bydlí v sousedním Vítanově. „Moje bývalá přítelkyně tu nemohla najít práci, ale já se stěhovat nechtěl, protože tu je krásná příroda a mám tu rodinný dům. A dá se říct, že po kulturní a turistické stránce je tu vše, nebo se to teprve buduje,“ vysvětlil Pavel

Práci si Pavel našel v Hlinsku. „Jezdím jen přes město a jsem za to rád, protože mohu jezdit za pěkného počasí na kole,“ dodal.

