Kvůli krizi na trzích s energiemi vzrůstá poptávka po autobusech s alternativními pohony.

„V poslední době se stává, že chybí nějaký komponent. Pak musíme postupovat tak, jak to dělá řada jiných autovýrobců. Autobus se z linky odveze někam stranou a čeká se, až bude potřebný díl k dispozici,“ vysvětlil generální ředitel společnosti Iveco Czech Republic David Kříž.

Jeho slova potvrdil také jeden ze zaměstnanců, který však nechtěl zveřejnit své jméno. „Nějaké součástky chybí často. To se děje všude. Teď dostáváme ale častěji pokyny k výrobě elektrobusů, tam by zatím mělo být všeho dost,” řekl zaměstnanec.

Nyní se tak ve Vysokém Mýtě soustředí na čistě elektrickou verzi autobusů. Na rozdíl od těch, které se už ve skupině vyrábějí, jde o příměstský autobus. To znamená, že musí mít baterii s větší kapacitou, aby mohl jezdit rychleji a mít větší dojezd.

Elektrobus z Vysokého Mýta testovali řidiči už na silnicích ve Zlíně a Otrokovicích. Zde se jednalo o elektrobus E-Way Full Electric, který si vypůjčila místní dopravní společnost. „Chceme získávat maximum informací i praktických zkušeností, než vypíšeme podmínky pro výběrové řízení na nákup nových vozidel,“ uvedl ředitel Dopravní Společnosti Zlín-Otrokovice Josef Kocháň.

Autobusy s názvem Crossway dosud firma nabízela především v dieselovém provedení, ale také s pohonem na CNG (stlačený zemní plyn), biometan či jiná alternativní paliva typu HVO (hydrogenovaný rostlinný olej) nebo XTL (parafinická nafta). I přesto, že je poptávka po dieselových autobusech stále největší, musela společnost rychle zareagovat na krizi a začala se více soustředit na další alternativní paliva.

„V současné energeticky složité době se dostávají alternativní paliva do jiného světla. Zejména biometan, který by mohl nahradit CNG i v případě, že by byl problém s dodávkami či cenami zemního plynu,” vysvětlil Kříž.

Tuto cestu podporuje také ministr dopravy Martin Kupka.

Během své 127leté historie vyrobila továrna na autobusy ve Vysokém Mýtě přes 150 tisíc kusů vozidel. Iveco se řadí pravidelně mezi nejlepší zaměstnavatele v Pardubickém kraji.

„Oceňuji realistický pohled společnosti Iveco do budoucnosti. Věnují se tu vlastnímu technologickému vývoji. Vylepšují své vznětové motory, ale soustředí se také na moderní pohony na bioplyn, CNG, hybridní pohonné jednotky, plně elektrické autobusy i vodíkový pohon,” řekl Kupka.

To, že má společnost zkušenosti s alternativním pohonem, potvrdila dalším získaným oceněním Udržitelný autobus roku 2023 v Miláně v kategorii Meziměstský autobus za novou verzi autobusu Crossway LE Hybrid CNG. Jedná se o hybridní pohon na obnovitelné palivo a zemní plyn.

„Z pohledu výroby se nám podařilo uspokojit požadavky zákazníků i díky vysoké flexibilitě zaměstnanců, kteří operativně naskočili do nových režimů,” řekl generální ředitel a dodal, že propouštět rozhodně nehodlají. Naopak stále přibírají nové zaměstnance, a to nejen z České republiky.