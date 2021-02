„Od loňského jara začalo chodit mnohem více lidí a viditelně se nám zvýšil prodej,“ hodnotí prodavačka Ilona Kopová, zatímco čeká než jeden ze tří zákazníků dokončí svůj nákup a přistoupí k podkladně.

Větší zájem ze strany zákazníků zaznamenali také v prodejně v Kladrubech nad Labem. „Lidé přestali jezdit do větších měst a zůstávají ve vesnici, takže jich chodí více a obchodu se nyní daří. Přicházejí i zákazníci, kteří sem třeba dříve vůbec nechodili,“ popisuje změnu tamní prodavačka.

Podle prodavaček za změnou stojí strach, kdy se lidé bojí jezdit do velkých měst a čím dál častěji se vyhýbají supermarketům a velkým obchodům. „Největší nával byl v loňských jarních měsících, kdy to pro všechny bylo nové a lidé se báli,“ vzpomíná Kopová.

Pandemie tak podtrhla důležitost obecních prodejen, které ale v posledních letech z vesnic postupně mizí. „Ukazuje se význam menších prodejen, bez jejich sítě by většina populace neměla přístup k potravinám,“ upozorňuje tiskový mluvčí skupiny Coop Lukáš Němčík.

Kromě zvýšeného počtu zákazníků zaměstnanci prodejen sledují také změnu v jejich chování. Zákazníci si nyní nosí domů daleko plnější tašky. „Většinou si sem lidé chodili dokoupit pár věcí, které zapomněli koupit v Holicích v supermarketu, najednou ale začali chodit na větší nákupy,“ vysvětluje Kopová a za pravdu jí dává také prodavačka z vesnické prodejny na Chrudimsku. „Berou všechno a najednou jim je jedno, kolik to stojí, hlavně aby nemuseli do velkého obchodu,“ potvrzuje prodavačka s tím, že i oni měli největší tržby během jarních měsíců roku 2020. „To jsme tu měli nával, bylo toho fakt hodně a chodila jsem domů úplně hotová,“ dodává.

Právě vyšší cena je často důvodem, proč lidé raději zavítají do supermarketu namísto obecní prodejny. „Přestože je nárůst znát, stejně nemáme na růžích ustláno. Lidé stále slyší na slevy v hypermarketech, které jim my nabídnout nemůžeme,“ povzdechla si vedoucí prodejen Zemědělského družstva Rosice u Chrasti Jana Korbelová.

Na zisku se ale nárůst počtu zákazníků příliš nepodepíše, jelikož prodejny musejí v současné době investovat do dezinfekcí nebo ochranných pomůcek pro zaměstnance. „Jestli budu muset prodavačky vybavovat respirátory na jedno použití, tak to bude další finanční zátěž. Modlím se, aby na to nedošlo,“ děsí se Korbelová.

„Bohužel nárůst tržeb jde ruku v ruce s nárůstem nákladů na mimořádné mzdy, ochranné pomůcky a dezinfekce,“ dodává Němčík s tím, že nárůst prodejů přichází podobně jako pandemie a s ní spojená opatření ve vlnách. „Čím jsou přísnější, tím více lidé nakupují v místě a čím volnější, tím více cestují i za nákupy,“ upřesňuje Němčík.

Aby prodejny z vesnic nemizely, snaží se je Pardubický kraj dlouhodobě finančně podporovat. Letos tomu nebude jinak. „Zvláště teď v době pandemie se ukazuje důležitost podpory nejenom vesnických prodejen, ale i regionálních producentů a místních potravin. Pokud prodeje ve vesnických obchodech stoupají, je to důkaz toho, že v území mají smysl a své místo," říká radní Pardubického kraje zodpovědný za oblast venkova Miroslav Krčil s tím, že letos přišla na kraj už více než stovka žádostí o podporu ve výši šesti milionů. „V rámci rady kraje i zastupitelstva budu navrhovat, abychom vyhověli žadatelům v maximální možné míře," dodává Krčil.