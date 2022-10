Řízení začalo rok a čtvrt poté, co si ŘSD zažádalo. K podání žádosti o územní rozhodnutí došlo v květnu 2021.

Miliardový obchvat Mohelnice dostal územní rozhodnutí

Souběžně již běží práce na projektování pro stavební povolení, zakázku za 97,9 milionu korun bez DPH získalo sdružení firem Sudop Praha, Sudop EU, Pudis a slovenský Dopravoprojekt.

Podle aktuálního plánu chce ŘSD získat stavební povolení v roce 2023, o rok později vypsat soutěž na zhotovitele a v roce 2025 zahájit stavbu.

D35 Staré Město-Mohelnice. Vizualizace

Zdroj: Youtube

Hotovo za šest let

Od roku 2018, kdy ŘSD získalo souhlasné stanovisko pro tento úsek, je začátek stavby posunut o rok. Hotovo má být v roce 2028. Od roku 2018 také výrazně stouply odhadované náklady: z necelých 9 miliard korun loni na 13,1 miliardy korun a letos na 14,4 miliardy korun.

Přes osmnáct kilometrů dlouhý úsek na česko-moravském pomezí vede v této trase nejméně obydlenou částí, nahradit by měl stávající silnici I/35 mezi Moravskou Třebovou a Mohelnicí, která už kapacitně přestává stačit.

Začala stavba dalšího přivaděče k D35. Rokytno trápí hluk a neukáznění řidiči

Trasa má navázat na předchozí úsek D35 Opatovec – Staré Město, který se má začít stavět o rok dříve. Její součástí má být 1100 metrů dlouhý tunel Maletín, na který navazuje 160 metrů dlouhý most přes údolí Mírovky. Na trase budou čtyři mimoúrovňové křižovatky: Staré Město, Maletín, Mohelnice sever a Mohelnice jih.

Dálnice D35 má v budoucnu výrazně odlehčit zejména D1. Aktuálně se staví úseky z Opatovic do Časů a z Časů do Ostrova. Plán ŘSD počítá s tím, že do roku 2028 bude možné jet z Prahy do Olomouce kompletně po dálnici severní trasou.

