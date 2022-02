„Mobilní telefony se někdy u odsouzených nachází, protože se do věznice dostávají různými způsoby, třeba přehozy a podobně. Není to nic neobvyklého,“ uvedla mluvčí pardubické věznice Zuzana Janíková.

Podle mluvčí Vězeňské služby Markéty Prunerové video odhalil při kontrole příslušník věznice, který našel mobilní telefon, který je nyní součástí vyšetřování.

Vězni u sebe mobilní telefon mít nesmí, přesto se do věznice často mobily dostanou. Porušují tím přitom zákon.

Není to první podobný průšvih z pardubické věznice:

Telefonovat sice smí, ale ne z vlastního telefonu. „Pokud telefonují, tak z automatu, kde mají na kartách povoleno pět čísel, pro osoby blízké a na ně si mohou libovolně každý den dvacet minut telefonovat, ale soukromé telefony jsou zakázány. Je jasné, že porušili zákon o výkonu trestu, potažmo vnitřní řád věznice,“ doplnila Janíková.

Video na sociální sítě uniklo podle mluvčí 13. nebo 14. února.

„V první řadě, když se objevilo to video, tak naši příslušníci oddělení a prevence a stížností ihned zahájili šetření. Měli zjistit, jestli je to opravdu naše ubytovna. Proběhly identifikace odsouzených, výslechy a podobně,“ uvedla Janíková. "Máme potvrzené, že to je opravdu z naší věznice."

Vězni na videu přejí veselé Vánoce, video tedy vzniklo pravděpodobně před dvěma měsíci.

„Ve videu odsouzení mluví o Vánocích, takže pravděpodobně vzniklo o Vánocích, ale na sociální sítě se dostalo až teď,“ potvrdila Janíková.

Protože je případ ve vyšetřovací fází, podrobnější informace mluvčí neposkytla.

Přes zeď věznice se vedle telefonů do pardubické věznice dostávaly v minulosti i drogy. GIBS v loňském roce vyšetřoval případ z roku 2020, kdy přítelkyně a otec jednoho z vězňů předávali drogy kuchaři, který je poskytoval vězňům. Drogy se do věznice dostávaly i přes zeď, kde je sbíral opět šefkuchař. Podle GIBS se za sledované období v pardubické věznici prodaly drogy za 750 tisíc korun.

Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) v pardubické věznici vyšetřuje od loňského roku některé dozorce, kteří údajně týrali jednoho z vězňů. Obviněn zatím nikdo nebyl.

