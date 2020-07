Zatímco původně to vypadalo, že na koupaliště budou muset lidé nosit roušky a provozovatelé budou moci do areálu pustit jen určité množství lidí, uvolňování epidemiologických opatření jim dovolilo otevřít v téměř normálním provozu.

„Nedokážu si představit, jak tam budou lidé chodit v plavkách a v rouškách, to je do nebe volající,“ rozčiloval se v dubnu ředitel Sportovních areálů města Chrudim Luděk Marousek.

Stačilo totiž, že kvůli koronaviru musela chrudimská plovárna zahájit sezonu o něco později. Nakonec se provoz vrátil téměř do normálu, přesto se návštěvnost nedaří dohnat, brzdí ji deštivé počasí. „Loni byla v tuto dobu určitě větší návštěvnost než letos. Na konci loňského června jsme měli kolem tisíce návštěvníků denně, některé dny tu bylo i přes dva tisíce lidí. Letos byla největší návštěvnost 1. července, kdy přišlo necelých 900 lidí. Myslím si, že souvislost s pandemií to nemá, záleží hlavně na počasí,“ uvedla za chrudimské koupaliště Zuzana Holá.

Roušky u bazénu? Ne

Při nepříznivém počasí zamíří někteří plavci do vnitřních bazénů. „Letos jsem si byla zaplavat jen ve vnitřních prostorech pardubického koupaliště kvůli častým dešťům, snad se počasí zlepší a budeme se moci koupat i venku,“ sdělila návštěvnice Pavlína Mazáčová. I podle provozovatelů se kryté bazény letos mezi plavci těší větší oblibě.

V tom má výhodu například pardubické aquacentrum, které disponuje jak vnitřními bazény s tobogány, skluzavkami a dalšími vodními prvky, tak letní pláží.

„Ve vnitřních prostorech jsme měli letos v červnu větší návštěvnost než ve stejném období loni. Je to dané hlavně počasím, protože letos prší a loni bylo hezky. Koronavirus celkovou návštěvnost trochu ovlivňuje, ale nejdůležitější je pro provoz koupaliště počasí,“ řekl technický náměstek Aquacentra Pardubice Radek Musil.

Když ale déšť pomine a stupnice teploměru se vyšplhá na vysoká čísla, lidé si cestu na koupaliště najdou. „Oceňuji, že koupaliště jsou normálně otevřená. Když je velké teplo, na nic nečekáme a vyrazíme se s rodinou osvěžit. Když lidé v bazénu dodržují rozestupy a hygienu, tak z koronaviru strach nemám,“ řekla návštěvnice pardubického Koupaliště Cihelna Žaneta Kršková.

Čekání na počasí

Podle provozovatelů se návštěvníci snaží využít každého hezkého dne. „Máme za roky vypozorované, že když je jeden den hezky, lidé většinou chodí až druhý den, když je to hezké počasí jisté. Letos to ale neplatí, lidé přišli hned, když to byl jediný slunečný den,“ uvedla Holá.

Že není nakonec nutné mít v areálu zakrytá ústa, oceňují i návštěvníci. „Jsem ráda, že na koupališti nemusím mít roušku, nedovedu si to moc představit,“ řekla Mazáčová.

Některá hygienická opatření však stále platí „Byli jsme připraveni na podmínky vyhlášené ministerstvem, ale počasí na koupání nebylo. Před dvěma týdny opatření zrušili, takže jsme se s tím nestřetli nějak radikálně. Na koupalištích zůstalo akorát používání dezinfekce na ruce a dezinfikování prostorů koupaliště, šaten a toalet,“ uvedl vedoucí plovárny v Litomyšli Pavel Münster.

Kristina Křivková