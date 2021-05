Generální ředitel ŘSD Radek Mátl na twitteru uvedl, že zahájení stavby očekává v roce 2023. Odhadované náklady na část obchvatu jsou 599 milionů korun. Tři kilometry dlouhý úsek obchvatu spojí silnici I/37 mezi Pardubicemi a Chrudimí a napojí se ve východní části města do Pardubiček. Tam by na něj měl navázat nový úsek do Sezemic.

„Pro Pardubice to samozřejmě znamená dobrou zprávu a obrovskou gratulaci ŘSD k důležitému kroku nezbytnému pro kroky další. Význam tohoto obchvatu navíc výrazně stoupá s otevřením D35 z Opatovic do Časů. Z pozice města můžeme apelovat na všechny, kdo mohou výstavbu urychlit a doufat, že termín výstavby 2023 není jen přáním, tak jak to bylo u předchozích termínů,“ řekl pro Deník náměstek primátora pro dopravu Petr Kvaš (ODS).

Jihovýchodní obchvat v číslech



Předpokládaná cena: 599 264 000 Kč (bez DPH)



Délka hlavní trasy: 3100 m



Mostní objekty: 10



celková délka mostů: 218 m



Křižovatky: 4 okružní



Protihlukové stěny: 4 (celková délka: 1856 m)



stav k 5/2021 Zdroj: ŘSD ČR

ŘSD má hotovou studii na staronovou trasu, kde došlo k úpravě tří křižovatek, které budou nakonec okružní. Na části obchvatu projektanti navrhli deset mostů včetně překlenutí Chrudimky.

„Teprve nyní bude možné zahájit práce na majetkoprávním vypořádání stavby a inženýrské činnosti k získání stavebních povolení. Plánujeme, že bychom to měli stihnout do srpna roku 2022,“ uvedla za Ředitelství silnic a dálnic ČR Kristýna Korenčiková. Pak je nutné ještě zpracovat podrobnou projektovou dokumentaci pro provedení stavby, tu chce ŘSD dokončit v únoru 2023. „Výběrové řízení na zhotovitele stavby bychom mohli otevřít v březnu roku 2023,“ dodala Korenčiková.

Podívejte se na vizualizaci obchvatu:

Zdroj: Youtube

Na stavbu získalo ředitelství územní rozhodnutí již v roce 2007, jeho platnost však vypršela. Mezitím blízko obchvatu vznikla řada nových domů. Lidé z nich se obávají, že kamiony jezdící po obchvatu je budou obtěžovat hlukem, a proto se odvolali. Výstavbou přeložky silnice I/2 vznikne nové dopravní napojení obytné a průmyslové zóny v Černé za Bory, kam směřují kamionů desítky. Velkou část trasy doplní protihlukové stěny.

„Jenže ty stěny ten hluk jen zmírní, tak aby splnily limit. Nezmizí pryč. Doteď neexistuje hluková studie, stavební úřad ji odsunul k dopracování pro projektovou dokumentaci,“ vyjádřil se jeden z odpůrců. Podle něj by tak až ve stavebním řízení mohlo vyjít najevo, že navrhované technické řešení třeba nezvládne eliminovat hluk z nové komunikace, tak aby splňovala zákonem vyžadované parametry.

Trasa obchvatu ve sporném území kolem PardubičekZdroj: ŘSDSpolumajitel jednoho z pozemků určených pro výstavbu se odvolal z důvodu neustálého protahování celé věci. „Nelíbí se mi, jak s námi stát jedná. Mám pozemek, nemůžu s ním nic dělat, protože na něm mají záměr stavět obchvat, ale trvá to už roky. Kdyby to byla fyzická osoba, tak by si ho musela pronajmout nebo koupit,“ řekl jeden z účastníků řízení, který si kvůli nepříjemným telefonátům v minulosti nepřál úvest jméno.

Jihovýchodní část obchvatu se připravuje již téměř dvacet let. „Územní rozhodnutí se řešilo už dvakrát, manželce i mně pak lidi volali, že za to můžu já, že obchvat stále není. To ale není pravda, rozhodla většina. Rozhodnutí dostali, ale do země ani nekopli,“ dodal majitel pozemku.

Podle něj návrh obchvatu vznikl „horkou jehlou“ a nejde jej ani nazvat obchvatem, protože archeologové při vykopávkách v Pardubičkách odkryli část středověkého vesnického osídlení. „Pardubičky jsou historickým centrem města a na dohled od nich povede obchvat,“ povzdech si muž. Kraj jejich odvolání zamítl. „Územní rozhodnutí bylo dle názoru Krajského úřadu Pardubického kraje vydáno v souladu s platnými právními předpisy, a proto odvolání zamítl a rozhodnutí potvrdil,“ řekl mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.

Napojení obchvatu na 'starou' silnici Pardubice - Chrudim u DražkovicZdroj: ŘSDPodle Petra Kvaše stotisícové město nemůže dobře fungovat bez obchvatu, který odvede z ulic tranzitní dopravu.

„Zároveň teď i město bude mít velký úkol, a to zajistit přípravu napojení jihovýchodního obchvatu na místní komunikace. Hlavně tedy připravit projektově a finančně rekonstrukci ulice K židovskému hřbitovu a novou křižovatku s S. K. Neumanna,“ dodal Kvaš. Pardubice budou muset z městské kasy zaplatit ještě souběžnou stezku pro chodce a cyklisty v celé délce obchvatu.