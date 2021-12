Stavba supermarketu začne příští rok. Kromě nové prodejny v areálu dvora Perštýn přibude na silnici I/35 nový kruhový objezd. „Investor má už všechna povolení, včetně toho stavebního. Slibuje, že Lidl postaví příští rok, peníze má připravené,“ uvedl litomyšlský starosta Daniel Brýdl.

Od ostatních asi tří stovek českých obchodů řetězce se bude litomyšlský lišit zelenou střechou, ekologickou šetrností a úsporným LED osvětlením interiéru i parkoviště. „Investor počítá s vysázením zeleně nebo výstavbou dobíjecí stanice pro elektromobily,“ dodal Brýdl.

Pražský Ateliér VAS navrhl objekt z přírodních materiálů bez obřích reklam. „Nové řešení fasád reaguje na tektoniku sýpky, výška nejvyšší vstupní části nepřesahuje její korunní římsu. Princip pojetí fasády je zjednodušit a scelit typizované řešení, fasáda prodejny je jednotně v bílé omítce, pouze v horní části je členěná jemnou horizontální strukturou. S ohledem na památkově chráněnou sýpku je jihovýchodní fasáda částečně odcloněna alejí stromů v předsazeném zeleném pásu,“ popsal Ateliér VAS.

U budoucího Lidlu, který by se měl otevřít na konci roku 2022, ale visí otazník nad historickou sýpkou, jež je v areálu Perštýn, kde má stát nová prodejna. Objekt je památkově chráněný a není možné ho zbourat ani radikálně přestavět. Firma Agile, která je majitelem areálu, pro ni hledá nové využití. Jednou z možností je vybudování dětského centra typu hopsária s přistavěnou restaurací.

Radnice zasáhla už do několikáté stavby prodejny. Ze stylu řetězců se tak vymyká i zdejší Albert nebo Billa na autobusovém nádraží. „U nás se k tomu vždy vyjadřuje městská architektka Zdeňka Vydrová. Třeba Albert vznikl přestavbou bývalé prádelny, je obložený dřevem,“ podotkl starosta.

Litomyšl bude mít Lidl, který ale navrhli architekti.Zdroj: Město Litomyšl

Na prvních jednáních sice zástupci řetězců odmítali ustoupit ze zavedených podob svých obchodů, ale karty v ruce držela vždy Litomyšl. „Měli jsme výhodu, v dotčeném místě vlastníme strategický pozemek. V průmyslové zóně držíme cesty a pak bez nás nikdo nic nepostaví,“ vysvětlil Brýdl. Zástupci Litomyšle navíc argumentovali zkušenostmi a fotografiemi z cest v Rakousku a Švýcarsku. „Ukázali jsme jim, jak to jde o stovky kilometrů dál, tak proč ne v Litomyšli. A vždy jsme se nakonec dohodli,“ řekl Brýdl.

„Nabídli jsme jim, že sýpku za korunu převezmeme. Pouze město by na rekonstrukci mohlo teoreticky čerpat dotace. Sýpka je jediný oficiální brownfield z pohledu státu v Litomyšli,“ sdělil Brýdl. Ale ani radní nemají jasno o budoucím využití historické budovy. I když právě sem by se třeba hodilo muzeum veteránů. „Úplně se do toho nehrneme, budeme raději, když to opraví investor,“ řekl místostarosta Radomil Kašpar.