Skanska, která provádí modernizaci, projekt vysoutěžila za 2,68 miliardy korun. Stejná společnost už prováděla stavbu druhé traťové koleje v úseku Stéblová a Opatovice nad Labem, kde vznikly nové železniční stanice ve Stéblové, Čeperce a Opatovicích.

Přípravy probíhají už od května. Stavbaři nyní začnou pracovat na zastávkách Pardubice-Semtín a Pardubice-Rosice nad Labem, tam se lidé dočkají nových nástupišť a podchodu. Nově vznikne také zastávka Stéblová obec.

Řidiči, pozor: S nedělní změnou času na letní přibudou střety se zvěří

První na trať vyjedou elektrické vlaky

První vlaky se po zmodernizovaném úseku rozjedou už 15. června, ale pouze ty elektrické. „Elektrické vlaky se na trať vrátí po rekonstrukci trakčního vedení mezi Rosicemi a hlavním nádražím v Pardubicích,“ informovala Správa železnic.

Plánovaná výluka pak skončí v červnu. „Další omezení provozu se budou v dalším období měnit podle postupu stavby,“ sdělila mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Nejdůležitějším prvkem stavby trati mezi krajskými městy je nový dvoukolejný most před Labe, ten nahradil stávající jednokolejný most, který železniční dopravě sloužil více než padesát let. „Prozatím byl most přesunut do provizorní polohy a pracuje se na montáži nosné konstrukce nového dvoukolejného přemostění,“ řekla Friebová. Rekonstrukce má podle odhadů skončit na konci příštího roku. Cílem modernizace je především zvýšení rychlosti. Vlaky budou moci úsekem projíždět rychlostí 160 kilometrů v hodině.