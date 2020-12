Vlaky z Pardubic do Hradce a Chrudimě čeká půlroční výluka

Stát se příští rok pustí do zdvoukolejnění další části tratě z Pardubic do Hradce, a to včetně mostu v Rosicích.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Luboš Jeníček

Cestující na dráze čekají příští rok na dvou nejvytíženějších tratích v kraji obrovské komplikace. Správa železnic se totiž pustí do zdvoukolejnění a modernizace úseku Pardubice – Stéblová na trati do Hradce Králové. Dokončena má být po dvou letech, zároveň s přestavbou železničního uzlu Pardubice na hlavním koridoru. Rekonstrukce přinese téměř půlroční nepřetržitou výluku, lidé budou muset jak do Hradce, tak i na Chrudim jezdit autobusy. Konkrétně od 31. května do 19. listopadu nepojedou vlaky v úseku Pardubice – Rosice (trať na Hradec) a Rosice – Medlešice (trať na Chrudim). „Osobní doprava bude během výluky zajištěna náhradní autobusovou dopravou, “ uvedla mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová. Na 7,5 kilometru dlouhém úseku z Pardubic, přesněji z Rosic nad Labem do Stéblové, bude po rekonstrukci maximální rychlost 160 kilometrů v hodině, stejně jako je na už dvoukolejném úseku ze Stéblové do Opatovic nad Labem. Budou přestavěna nádraží a jejich kolejiště. Největším přínosem rozsáhlé rekonstrukce však bude výstavba nového dvoukolejného mostu na místě dnešního úzkého hrdla trati, jednokolejného mostu přes Labe v Rosicích. Právě tam se totiž kříží vlaky hned ze čtyř směrů a jeho nedostatečná kapacita přinášela častá zpoždění vlaků. „Dokončení celé rekonstrukce je plánováno v závěru roku 2023, její předpokládané celkové investiční náklady se blíží částce 2,6 miliardy korun. Již jsme vyhlásili výběrové řízení na zhotovitele,“ popsala Pistoriusová. V Rosicích vzniknou dvě nová nástupiště s podchodem. Modernizací projde i zastávka Pardubice-Semtín, která získá dvě nová vnější nástupiště a přístřešek. Hlavní změnou bude zrušení stávajícího přechodu a jeho náhrada podchodem. U železničního přejezdu ve Stéblové pak vznikne nová zastávka, která bude mnohem blíž obci než doposud. VÍCE INFORMACÍ ZDE: https://www.stavby.szdc.cz/letaky/S621500584.pdf