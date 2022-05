Z hospody je vezli hasiči. Dnes je to 38 let od velké povodně v Litomyšli

/HISTORICKÉ FOTO/ Osmatřicet let uplyne v úterý od velké povodně v Litomyšli. Tehdejší Gottwaldovo, dnes Smetanovo, náměstí zatopila velká voda a podle pamětníků to byla bleskovka. Pod vodou skončily domy, obchody, hospody i několik aut. „Pamatuji si to, jako by to bylo včera. Pomáhaly jsme zákaznicím ven z kadeřnictví,“ vzpomíná Marie Nováková.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

17. května 1984 postihla náměstí v Litomyšli rychlá povodeň. | Foto: archiv Deníku