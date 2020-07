Za dobu nouzového stavu eviduje policie v Pardubickém kraji více než dvě stovky případů. „Ve většině případů jde skutečně o běžné krádeže, vloupání a podvody, krádeže jízdních kol a podobných věcí, které s koronavirem až tak nesouvisí,“ uvedla policejní mluvčí Eva Maturová. Ovšem objevily se i činy, které s covid-19 souvisely. Jedná se o případy, kdy lidé vyhrožovali svému okolí, že je koronavirem nakazí. Stejně jako to udělal muž na ubytovně v Pardubicích. „Jeden z hostů kašlal na dalšího muže. Vyhrožoval, že má koronavirus a že ho nakazí. Nemocný nebyl, přesto je věc kvalifikována jako nebezpečné vyhrožování. Vyšetřování bylo ukončeno, podezřelý byl uznán vinným a byl mu uložen finanční trest,“ dodala Maturová.

Nouzový stav s sebou přinesl mimo jiné poměrně přísné tresty pro krádeže za pár korun. Ale zákon je zákon.

Na Pardubicku budou soudci řešit jen několik případů z nouzového stavu, ačkoliv jich policie v pardubickém okrese eviduje zhruba devět desítek. Některé ale byly vyřešeny mimo soudní síň. „Ve středu 22. července se u Okresního soudu v Pardubicích koná hlavní líčení v případu odcizení potravin a alkoholu v hodnotě do jednoho tisíce korun v obchodech na konci března. Jedná se o dva případy, ke kterým došlo v Pardubicích a Přelouči. Trestní sazba je dva roky až osm let. Pro podobnou trestnou činnost v jiném případě byl také vzat do vazby mladistvý pachatel,“ sdělil tiskový mluvčí Okresního soudu v Pardubicích Karel Gobernac.

Případy za nouzového stavu:



Pardubice 90

Ústí nad Orlicí 50

Chrudim 30

Svitavy 30

Za močení podmínka

Dva roky hrozily výtržníkovi, který koncem dubna neposlechl obsluhu obchodu ve Svitavách, aby si nasadil roušku. Osmačtyřicetiletý muž se tehdy navíc vymočil do přepravky s pečivem. Do vězení ale nakonec nepůjde. Případ je prozatím vyřešený. „Tento případ jsme ještě v dubnu předali na státní zastupitelství. Státní zástupce návrh na potrestání odložil s uloženou roční podmínkou. Bude-li obviněný v tomto čase vést řádný život, vzhledem k uhrazené škodě a projevené lítosti by trest následovat nemusel,“ informovala mluvčí policie Eva Maturová.

Soud ve Svitavách zatím řešil asi sedm případů z nouzového stavu. Především krádeže různého zboží. „Jejich projednání je nařízeno na srpen a září. Jedná se o zcela běžnou majetkovou trestnou činnost, v daných věcech však spáchanou v době nouzového stavu,“ podotkla místopředsedkyně svitavského soudu Eva Kotalová.

Podobná situace je také u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí nebo Chrudimi. „U soudu v Chrudimi v současné době projednáváme dva případy trestného činu krádeže ve vyhlášeném nouzovém stavu, kde jsou obžalovaní v případě uznání vinnými ohroženi trestní sazbou odnětí svobody od dvou do osmi let. V prvním případě se jedná o odcizení dvou lahví rumu v celkové hodnotě 150 korun. Ve druhém případě jde o pokus krádeže v rodinném domě,“ řekl mluvčí chrudimského soudu Jakub Jakubík.

Okresní soudy v Pardubickém kraji tedy nejčastěji projednávají krádeže, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, zanedbání povinné výživy nebo trestnou činnost spojenou s dopravou.