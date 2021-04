Rázovitá postava pardubických ulic, zejména však nádraží, odešla na věčnost. Úmrtí Václava Kulhánka známého pod přezdívkou Krychlič, oznámila na svém facebookovém profilu novinářka a režisérka Silva Dymáková.

Krychlič, ikona Pardubic | Foto: Tomáš Kubelka

"Slibuji, že se postarám o to, aby jsi tady skrze náš společný film žil dál. Místo v mém srdci budeš mít už navždy. Budeš mi chybět, ani nevíš, jak moc," zní její vzkaz. S Kulhánkem točila po dobu pěti let časosběrný dokument s názvem "JÁ, KRYCHLIČ". "Tenhle chlapík mě pustil blízko. Trvalo to dlouho, ale pustil. Jako dítě jsem se ho bála, dneska je to kamarád a člověk, kterého mám moc ráda," svěřila se vloni v prosinci.