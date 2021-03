„Uplynulá zima už více připomínala to, co má, i když k normálu měla stále daleko,“ uvedl Pavel Zahradníček z Českého hydrometeorologického ústavu.

„V médiích bylo často skloňováno, že letošní zima byla bohatá na sníh, a občas padaly i otázky, proč je tak nebývale chladná. Vše pramení z našich dojmů. Jelikož minulý rok žádná zima prakticky nebyla, tak letošní nám přišla výjimečná, ale to je omyl: Ta předcházející, minulý rok, byla ta výjimečná,“ dodal.

Celkové množství srážek v uplynulé zimě v porovnání s dlouhodobým průměremZdroj: ČHMÚA podložil to několika čísly za celé období meteorologické zimy, tedy za měsíce prosinec, leden a únor. Celá zima byla podle nich teplotně nadprůměrná, a to o 1,5°C oproti dlouhodobému průměru z let 1961-2000. A co se týče množství sněhu, tak to také bylo podprůměrné.

„Celkově spadlo na území republiky jen 89 % obvyklé sněhové pokrývky. Ano, v porovnání s minulou zimou je to určitě pozitivní, ale z dlouhodobého sledování podprůměrné množství,“ podotkl Zahradníček.

Právě v množství sněhu však panovaly velké rozdíly. Větší deficit byl ve východní části Česka, třeba na jižní Moravě nasněžila za celou zimu méně než polovina obvyklých úhrnů. Srážek zde přitom bylo hodně, ale kvůli teplé zimě většina spadla ve formě deště.

Celou analýzu meteorologů najdete ZDE

Naopak západní část země - Čechy - odpovídala v množství sněhu historickému průměru. Kazily to však hory, především Krkonoše, Šumava, Orlické hory a Českomoravská vrchovina, kde naopak sněžilo nebývale málo. Jedinými oblastmi, kde sněžilo nadprůměrně, byla část středních a rovněž severozápadních Čech.