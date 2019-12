Podle Pavla Čecha, vedoucího odboru zdravotnictví Krajského úřadu Pardubického kraje, je stomatologů nedostatek. Aktuálně jich je podle Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb 240. Na jednoho stomatologa tak připadá 2167 pacientů. Ještě před třemi roky přitom ordinovalo v kraji 295 zubních lékařů.

„Někteří pacienti mají komplikace při hledání nového zubního lékaře. Tato situace je celoplošně kritická, nejen v pohraničí, malých městech a vesnicích, ale už i ve větších městech zubní lékaři pacienty nechtějí přibírat z důvodu plných kapacit,“ potvrzuje Pavel Čech.

Problém s uzavřenou zubní ordinací, jedinou ve městě, řeší v těchto dnech radnice v Králíkách. Podle starosty Václava Kubína společnost Ecce Dent nekončí, pouze dočasně pozastavila činnost pracoviště. „Doufám, že se podaří najít cestu k obnovení činnosti ordinace, alespoň tento dojem z jednání mám,“ sdělil na dotaz Deníku králický starosta.

Ordinace je zavřená. Prý jen dočasně

Informaci o uzavření ordinace zveřejnila na facebooku králická radnice. Důvodem jsou podle starosty změny ve vedení společnosti Ecce Dent. S novým jednatelem, kterým se konce října stal Tomáš Blažek, jednal starosta Kubín minulý týden.

O tom, že by měla ordinace v Králíkách končit, nic neví ani na krajském úřadu. Podle vedoucího odboru zdravotnictví Pavla Čecha se společnost Ecce Dent rozhodla, že bude v praxi pokračovat. „Žádost o odejmutí oprávnění není nyní aktuální. Dle současné situace snad nebude potřebné, aby někdo lékaře ve městě nahradil a převzal jejich klienty,“ říká Pavel Čech.

A žádnou informaci nemá ani největší česká zdravotní pojišťovna. „O tom, že by v obci Králíky měla končit stomatologie, nebyla VZP informována. Nicméně tím, kdo vydává konkrétnímu poskytovateli zdravotních služeb oprávnění k jejich poskytování, není zdravotní pojišťovna, ale místně příslušný krajský úřad,“ vysvětluje tiskový mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Vlastimil Sršeň.

Není důvod k obavám

Ani v případě, že by došlo k nejhoršímu a zubní ordinace v Králíkách opravdu skončila, není podle mluvčího VZP důvod k obavám. „V Králíkách a okolí máme smlouvu s více než 20 smluvními stomatologickými pracovišti, jejichž dostupnost odpovídá podmínkám stanoveným nařízením vlády 307/2012 o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb,“ ujišťuje Vlastimil Sršeň.

Stomatologie patří podle zmíněného vládního nařízení k tak zvané primární péči. Jinými slovy, každý pojištěnec musí mít stomatologickou péči dostupnou v dojezdové vzdálenosti do pětatřiceti minut autem. To však na druhou stranu neznamená, že stomatologická ordinace musí být nezbytně v každé obci či městě. „ To je obecně závazné nařízení vlády, nikoliv stanovisko VZP. Pojišťovna není kompetentní k tomu, aby s uvedeným legislativním předpisem jakkoliv polemizovala, zpochybňovala jeho adekvátnost či ho jinak hodnotila,“ upřesňuje Sršeň.

V severovýchodní části Pardubického kraje je podle mluvčího VZP dostatek stomatologických ordinací, které mohou lidem z Králík dostupnou péči poskytnout. „Jde například o ordinace nacházející se v obcích Jablonné nad Orlicí (19 minut), Výprachtice (21 minut), Dolní Čermná, Lanškroun, Letohrad nebo Žamberk,“ vypočítává. „Pokud by snad náhodou v ojedinělých případech měl některý z našich klientů problém sehnat lékaře dostupného, ať se obrátí na pobočku VZP, kde mu poradí, uzavírá Vlastimil Sršeň.

Obraťte se na pojišťovnu

Stejně argumentuje i krajský úřad. „Lidem, kteří nemohou sehnat zubaře, doporučujeme obrátit se na zdravotní pojišťovnu, u které jsou registrováni. Pojišťovna by jim měla lékaře sehnat a doporučit,“ potvrzuje vedoucí odboru zdravotnictví Pavel Čech.

Stomatologickou ambulanci v Králíkách provozuje společnost Ecce Dent druhým rokem. V září 2017 odkoupila ordinaci za devět tisíc korun od Jana a Marie Špičkových, kteří dva měsíce před tím svoji dlouholetou zubařskou praxi ve městě ukončili.

Jediným vlastníkem společnosti Ecce Dent je investiční fond Core Capital Sicav. Se společností Ecce Dent je fond propojený přes Petra Kromíchala, který je druhým jednatelem společnosti a současně členem správní rady fondu. Ecce Dent provozuje ještě dvě další stomatologické ordinace, v Jilemnici a Lázních Bělohrad. Na dotazy redakce vedení společnost nereagovalo.