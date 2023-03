/VIDEO/ Rozestavěný hotel Bohemia v Chrudimi hyzdí město už více než deset let. Na konci února se uskutečnilo další jednání vedení města s vlastníkem objektu a konečně je na světě návrh konkrétního řešení. "Majitel se prodeji hotelu nebrání. Stanovil si cenu čtyřicet milionů korun, parkoviště vyčíslil na 8,4 milionu. Já osobně bych s koupí souhlasil. Myslím, že by se nám mohlo podařit cenu snížit," řekl chrudimský starosta František Pilný (ANO 2011).

Radní zodpovědný za investice Aleš Nunvář (Piráti) se nebrání diskuzi o koupi hotelu, ale raději by preferoval odkoupit jen parkoviště. "O ceně bych ještě diskutoval. Někdo si tu pronajal pozemek, záměr se mu nepodařil, důvody jsou na jeho straně. Každopádně město podzemní parkoviště potřebuje a pomohlo by to i majiteli, který by mohl hledat kupce jen na samotný hotel. Pokud bychom se na koupi parkoviště domluvili, je nutné upravit stávající projekt a navýšit počet parkovacích míst. Stavba by si vyžádala podle odhadu třicet milionů korun," uvedl Nunvář.

Proti mysli mu není ani koupě hotelu, ale vnímá ji jako rizikovou investici. "Jsem vůči tomu skeptický, ale starosta nyní přišel se zajímavým nápadem prohlásit hotel za brownfield a získat díky tomu dotaci na rekonstrukci, a to už stojí za vážnou úvahu," dodal Nunvář.

Pod výrazem "brownfield" si člověk představí zdevastovaný objekt bývalého zemědělského družstva nebo továrny. "Největší chrudimský brownfield je slévárna v bývalé Transportě. Když to může být ona, tak proč ne deset let chátrající hotel Bohemia? Každopádně je tato možnost nyní v prověřování a myslím, že jsme na dobré cestě," myslí si starosta Pilný.

Koupit a opravit hotel by v případě, že bude na seznamu českých brownfieldů, by pro město bylo finančně snesitelné - státní dotace by totiž mohla činit osmdesát procent nákladů.

"Deset let rozestavěná nevyužívaná stavba by se teoreticky dala zahrnout do Národní databáze brownfieldů. Musela by se ale podrobněji posoudit, jde například o její momentální využitelnost, statiku a podobně. Je také možné, že by stavba byla klasifikovaná jako „nemovitost vhodná k rekonstrukci“ a ty nejsou v dotačních programech na regeneraci brownfieldů bodově zvýhodněné. Žádat ale většinou lze. Existují různé dotační možnosti pro různé žadatele," řekl Deníku David Hořínek, tiskový mluvčí společnosti Czechinvest.

Dá se očekávat, že kolem případné koupě hotelu nebo samotného parkoviště bude velká diskuze. "Teď nemohu předjímat, nemám informace, které nám radnice neposkytuje. Dozvídáme se je pouze z facebooku nebo novin. Každopádně nevím, co by město s hotelem dělalo," poznamenal opoziční zastupitel Jan Čechlovský (ODS).

Roman Málek z opoziční Koalice pro Chrudim si umí představit, že město získá hotel do svého vlastnictví. "Ale 8, 4 milionu korun za parkoviště, to je velmi drahé. Vždyť jde o pozemek města, které do něho z počátku také investovalo peníze. Je to moc vysoká cena," řekl Málek.

Jeho stranická kolegyně Kateřina Jánská před časem Deníku sdělila, že podporuje vybudování podzemního parkoviště na ploše před hotelem. "Na tom se v zastupitelstvu shodly všechny politické strany. Parkovací dům umožní dokončení hotelu a poskytne parkování pro obyvatele města," dodala Jánská.

Podle obchodního rejstříku jsou dva majitelé chrudimského hotelu, a to společnost Homa Holding a Commercial Gamma. Firma Homa Holding svůj záměr ústy mediálního zástupce Jaroslava Martínka Deníku potvrdila. "HOMA holding se rozhodla hotel prodat z toho důvodu, že v současné ekonomické situaci spojené s prudkým růstem cen stavebních materiálů a prací nedává projekt hotelu smysl: nemá ekonomickou návratnost. Ještě menší smysl dává provozovat hotel bez parkovací kapacity. Doufáme, že v jednání s městem dospějeme k vhodnému řešení," řekl Jaroslav Martínek.

Dvě možná řešení:

1) Město může odkoupit hotel a zároveň převzít projekt podzemního parkoviště.

2) Město může pouze převzít projekt podzemního parkoviště a uhradit společnosti HOMA holding náklady zatím do projektu vložené, které zahrnují zejména archeologický průzkum a přeložku inženýrských sítí. Pro hotel bude společnost HOMA holding dál hledat jiného kupce.

Na otázku, co obsahuje požadovaných 8, 4 milionu korun za parkoviště, které je na pozemku města, odpověděl, že jde o náklady zatím do projektu vložené, které zahrnují zejména archeologický průzkum a přeložku inženýrských sítí. Pokud by se město rozhodlo objekt hotelu nekoupit a zájem by mělo jen o parkoviště, společnost HOMA holding by dál hledala jiného kupce.

Podle posledního návrhu mělo před hotelem Bohemia vzniknout celkem 97 parkovacích míst. Zhruba polovinu bude potřebovat k provozu hotel a občané by mohli využívat nejméně 48 parkovacích míst.

Už aby to bylo, shodují se Chrudimáci. Za několik dní by měla na radnici dorazit petice lidí, kteří chtějí znát důvody, proč není za dlouhé roky hotel uveden do chodu. "V nejkrajnějším případě, pokud by selhaly všechny snahy o dohodu a nezbyla žádná naděje, že bude hotel uveden v rozumném čase do provozu, navrhujeme zahájit řízení o vyvlastnění tohoto objektu. Veřejný zájem na tomto kroku bude zřejmý a nepopíratelný," stojí v petici. "Chrudimští podnikatelé by snad byli v této věci nápomocni," věří její autor Josef Umlauf.