Deníku to potvrdil obchodní manažer firmy Traxial Group Jan Schubert. „Kolaudační souhlas by měl být vydán začátkem příštího týdne," uvedl Schubert. Firma Traxial Group je investorem stavby a zároveň developerem.

Ale člověk nepotřebuje jen potraviny. V obchodním centru zákazníci naleznou prodejnu Pepco. drogerii Teta, trafiku a prodejnu s krmivy a potřebami pro domácí mazlíčky.

Termín otevření obchodního areálu nebyl do poslední chvíle znám, prodejna Albert ho oznámila teprve v úterý 20. srpna cedulí před obchodem. Původně se počítalo s 21. srpnem, poté s 22. srpnem a nakonec zazněl konkrétní den - bude to 28. srpen v 7 hodin ráno.

„Obdrželi jsme oznámení o konání informativní akce o zdravých potravinách a debatě o zdravé výživě," potvrdil starosta Heřmanova Městce Aleš Jiroutek.

Podle dokumentu, který má Deník k dispozici, budou od časného rána až do 21 hodin před obchodním centrem pobývat zástupci Nadace Albert, kteří budou mít na sobě trika s nápisem Zdravá Pětka. Dá se předjímat, že by návštěvníci mohli dostat některou ze zdravých potravin a pochutin k ochutnání.

V Heřmanově Městci jde o první supermarket. Dosud prodej potravin obstarávali živnostníci. I když dostanou silného konkurenta, jeho vzdálenost od centra pro ně může být velkou výhodou. „Pěšky je to tam daleko, já si v pohodě nakoupím na náměstí. Tam je všechno, co potřebuji. Ale letáky sledovat budu, to určitě. Významných slev v supermarketu občas využiji, ale musím říct synovi, aby mě tam dovezl autem," svěřila se důchodkyně Marie, která v Heřmanově Městci žije od narození.

A co bude s Penny Marketem, který má stát naproti přes silnici? Zatím na jeho budoucím místě roste kukuřice. Výstavba tohoto obchodu nezačne do chvíle, než bude postaven kruhový objezd. Investorem bude Ředitelství silnic a dálnic ČR, které dosud nemá stavební povolení. Budeme zjišťovat podrobnosti.