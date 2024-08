Romana Netolická dnes 15:12

Pouť zasvěcená svatému Bartoloměji začne ve čtvrtek a potrvá do pondělí, kdy se v Heřmanově Městci slaví posvícení. Jenže intenzivní déšť zkomplikoval příjezd atrakcí, které zatím mají zákaz najíždět do parku Bažantnice. Těžké vozy a konstrukce by z travnatého povrchu udělaly oranici.