Navíc někteří tvrdí, že provizorní most nemusel být vůbec nákladem bezmála 7 milionů korun budován. Mohlo se počkat na rekonstrukci stávajícího, na kterou už, ale nejsou 18 měsíců v krajském rozpočtu peníze. A je otázkou, jestli se tato položka do rozpočtu vůbec dostane. Nikdo totiž neví, kolik by měla rekonstrukce stát, protože ještě ani není podle informací Deníku předběžný projekt. Záhadou je také, za jakých podmínek se bude vybírat dodavatel.

Most přes Anenský potok na silnici 356 v Radimi je v havarijním stavu. Než začne jeho rekonstrukce, tak se vedle postavil provizorní. Ten je ale úzký a provoz po něm musí řídit semafory. Situaci komplikuje i fakt, že jde o křižovatku ve tvaru T. Řidiče to zdržuje a místní obyvatele zase štve, že stojící auta dělají zbytečný hluk a znečišťují ovzduší. Tato situace trvá už rok a půl!

„V září 2022 začala stavba provizorního mostu. Rozbourala se kvůli tomu část nové hráze potoka a dělníci vybudovali velmi masívní základy. Od října 2022 jsme začali jezdit podle semaforů a upraveného dopravního značení, které je takto povoleno zatím do 31. prosince příštího roku,“ uvedl pro Deník Libor Aksler, městský zastupitel a jeden z největších kritiků situace.

Pro obyvatele okolních domků je prý situace neúnosná, sepsali i petici. Dostalo se jim prý odpovědi z odboru dopravy na úřadu Pardubického kraje, že stavba bude dokončena v roce 2025.

„Už zavolám četníkům, že když tady bude nějaká vražda, tak to budu já,“ postěžoval si majitel domku přímo na inkriminované křižovatce. „Je to něco neskutečného. Prach, rámus, rámus, rámus. Toho, kdo o tom rozhoduje, bych sem dal. Za trest bych ho sem na měsíc zavřel,“ zlobil se.

„Je to nejstrašlivější věc, kterou jsme viděli. Kdyby aspoň ty semafory byly dobře seřízený. Tady všichni stojíme, koukáme na sebe a nikdo nejede,“ posteskla si spolujezdkyně, která s manželem jezdí touhle cestou několikrát týdně.

„Je to hrozný. Lituju lidi, co tu bydlí, protože všichni mají nastartovaná auta, takže znečišťují ovzduší,“ povzdechla si.

„Proč jsou omezováni projíždějící řidiči, proč jsou omezováni místní občané,“ ptá se rozčíleně zastupitel Aksler. Dlouhá série jednání s Pardubickým kraje podle něj nikam nevedla.

„Přesněji jsme se pouze dozvěděli, že jeho odbor nám nedokáže říci, kdy se nová stavba dostane do realizace,“ doplnil Aksler.

Most v Radimi má Správa a údržba silnic Pardubického kraje podle svého ředitele Zdeňka Vašáka jako jednu ze svých priorit. „V současnosti probíhá proces projektování a získání stavebního povolení. Nejsme ovšem schopni sdělit, jestli krajské zastupitelstvo investici, jejíž výši zatím neznáme, schválí,“ řekl Deníku Vašák.

Zdroj: Bohumil Roub

Dodal, že o problému dlouhého stání silničáři vědí a během letních prázdnin sem instalují inteligentní semafory, které budou pouštět vozidla podle toho, který směr bude obsazený. „O nadměrném hluku od vás slyším poprvé, i když mi připadne opotřebování přirozené. Určitě to nechám prověřit a budeme se snažit tamním lidem pomoci,“ uzavřel ředitel.

Pardubický hejtman Martin Netolický pro Deník uvedl, že zatím požadavek na vykrytí této velké investice neobdržel, protože dosud není dokončena projektová dokumentace a vyřízeno stavební povolení. „Pak bude teprve následovat soutěž na dodavatele,“ sdělil Netolický.

Z toho vyplývá, že moc reálně start opravy mostu v hlavní sezóně a dokončení v roce 2025 nevypadá.

Libor Aksler poukázal na posudek, na jehož základě došlo k rozhodnutí o uzavření mostu. „Most nejevil žádné extra viditelné příznaky poruch. Kdo máte chuť, můžete se podívat i pod něj, nejsou tam žádné vypadané bloky zdiva, žádné podemletí, žádné masívní odpady betonové klenby či posuny konstrukce. Pak si stav tohoto mostu porovnejte například se stavem mostu přes Novohradku na konci Zdislavi (směr Doly). Ten je již přes deset let zařazen v kategorii havarijní, ale stále je v provozu i přes výrazně horší stav všech konstrukčních částí, než má most v Radimi. Podle nás je stále možné do doby zahájení opravy povolit dopravu po starém mostě nebo okamžitě odstranit semafory a spustit provoz dle dopravních značek“ zdůraznil zastupitel.

Tato kauza jen kopíruje podle bývalého starosty Luže a nyní radního Radka Zemana mnoho podobných záležitostí, které se minimálně děly v minulém čase, kdy se na Správě a údržbě silnici se co nejvíce akcí rozmělnilo do malých zakázek do 6 milionů korun a mohlo se s nimi takto nakládat.