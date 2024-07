Při patrole v okolí základny Bagrám ve východoafghánské provincii Parván explodovalo improvizované výbušné zařízení. Při výbuchu kromě českých vojáků časně ráno zahynulo i jedenáct afghánských školáků a dva tamní policisté.

Deník před deseti lety smutnou zprávu otiskl aktuálně ZDE.

Armáda ČR až kolem 14. hodiny upřesnila zprávu, odkud vojáci pocházeli. Nejprve totiž bylo třeba sdělit zprávu rodinám. „Chtěl bych ujistit pozůstalé, že armáda udělá vše, co bude v jejích silách, aby jim v těchto těžkých chvílích stála nablízku," řekl současný prezident republiky Petr Pavel, který byl před deseti lety náčelníkem Generálního štábu AČR.

Oběťmi útoku se na místě útoku stali rotmistr ve věku 28 let, četař ve věku 34 let a dva desátníci ve věku 33 a 39 let. Pátý zemřel po několika dnech v nemocnici. Tři vojáci byli příslušníky tehdejšího 43. výsadkového praporu, dva náleželi k 41. mechanizovanému praporu v Žatci.