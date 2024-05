Mláďata tak pobývají v jednom areálu se svým rodičem. Ten se se pohyboval dva dny u příkopu nedaleko Sezemic a bylo obtížné ho odchytit, naštěstí pracovníkům stanice pomohli dobrovolníci. Čáp byl vysílený a měl poranění na hrudníku od elektrického proudu. Jeho stav se díky intenzivní péči zlepšil a už pobývá společně s ostatními čápy ve venkovní voliéře stanice.

Na hnízdo umístěné na sezemickém komíně po odvozu mláďat přilétl druhý z rodičů, ale poté, co zjistil, že čápata zmizela, odlétl. Pokud se vrátí, budou o tom lidé diskutovat na webu, který monitoruje čapí hnízda.

Zdroj: Záchranná stanice Pasíčka

Pro pracovníky Záchranné stanice Pasíčka nebyl zásah do čapího života v letošním roce první. Před několika dny odstraňovali z hnízda plastovou síť z balíku sena. Čápě bylo do ní úplně zamotané.

Do hnízda na komíně v Ronově nad Doubravou si čapí rodiče uložili igelit a části textilie. "Dospěláci občas přinesou na hnízdo to, co nemají. Někdy je to pak příčinou zranění či usmrcení mláďat. Po nahlášení Liborem Paulusem, který hnízdo monitoruje, jsme ve spolupráci s HZS Pardubického kraje nebezpečné plasty odstranili," řekl vedoucí stanice Josef Cach.

Vysvětlil, že při větších dešťových srážkách by podklad z igelitu bez možnosti odtoku vody vytvořil jezírko, ve kterém by se čápata podchladila a uhynula.

Mohlo by vás zajímat: Houbařský ráj v Pardubickém kraji. Lesy plné hřibů a křemenáčů