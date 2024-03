Za pár dní čeká Chrudim dopravní masakr. Jezděte autobusy zdarma, nabádá město

Takový dopravní masakr město Chrudim dosud nezažilo. V pondělí 18. března se na městském okruhu uzavře most u Tesca, který čeká demolice. Místo něj tu vznikne most zcela nový. Práce na samotném přemostění a na nových površích vozovky potrvají do začátku srpna. Ale to není vše. Souběžně bude v ulicích V Průhonech a Na Ostrově částečná nebo i úplná uzavírka, a to kvůli výstavbě nové lávky přes Chrudimku. Potrvá až do poloviny července.

Rekonstrukce mostu Milady Horákové začne již 18. března | Video: František Pilný