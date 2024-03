Třiatřicetiletý Ostravák Radim Dvořáček se velkého množství jídla nebojí. Ačkoliv váží kolem šedesáti kilogramů, dokáže porazit ty největší jedlíky. Na kanále YouTube má pod přezdívkou STEEL ROD Radim videa pořízená po celé Evropě a v Americe a zhlédly je desítky milionů lidí. V pondělí se v chrudimské restauraci Western Na Chrudimce vypořádal s obrovským hamburgerem a ještě si dal nášup v podobě minutky pro dva.

Nejenomže překonal chrudimský rekord, ale Radim si dal ještě nášup. | Video: Romana Netolická

Dvoukilový bacon burger je specialitou a lákadlem pro hosty restaurace, která byla vloni otevřena v sídlišti U Stadionu. Kdo sní toto jídlo do 40 minut, nemusí za něj zaplatit.

"Měli jsme tu partu sportovců z Pardubic, nedal to ani jeden z nich. Ale jeden host to dokázal, a tak uvidíme, jak se s burgerem Radim vypořádá," řekl Deníku provozovatel zážitkové restaurace Roman Svoboda.

Jedlík je populární ve virtuálním světě a jeho videa jsou hodně sledovaná. Proto příprava na živé vysílání a záznam poměrně dlouho trvala. Vše musí být perfektní, Radim má na hlavě kšiltovku a modré tričko s nápisem Steel Rod Radim always hungry… Tedy věčně hladový, jak navrhla jeho maminka.

"Zpočátku se jí to, co dělám, nezamlouvalo, ale teď už mi fandí," usmál se mladík s výrazným moravským přízvukem. Ale jen začalo natáčení, spustil do kamery kulometnou angličtinu. Na stole přistály dvě karafy s teplou vodou, která jedlíkovi roztáhne žaludek. Potom se objevil dvoukilový macek - bacon burger, ze kterého by se nasytili i tři lidé.

Servírka zapíná stopky, začíná čtyřicetiminutový limit. Radim odklápí víko obří housky a nejprve spořádá mleté hovězí maso, slaninu a zeleninu s dresingem. Sousta zapíjí vodou, ale ne tak často, jak by se očekávalo.

Jídlo nehltá, vše pečlivě rozkouše. Na posledních soustech, které tvoří křupavé cibulové kroužky, si očividně pochutnává a hází zdvižené palce do kamery. Výsledný čas ukazuje 16.42 minut, což je rekord restaurace Western Na Chrudimce. "To už nikdo asi nepřekoná," špitá si přihlížející personál.

Radim do sebe jedním tahem nalije pivo a jede ve své exhibici dál - objednává si párty talíř pro dva, který tvoří hovězí žebra, trhané vepřové, kuřecí křídla, kukuřice, zelenina, slanina, klobása, hranolky a cibulové kroužky.

"Jednu dobu jsem vážil sto kilogramů, teď je to málo přes šedesát. Účastí v soutěžích v Evropě a Americe se živím, jsem původní profesí elektrotechnik se specializací na počítače, ale nikdy jsem tuto práci nedělal. Tohle mě baví a nechci nic zatím měnit," poznamenal s tím, že jeho příští cesta povede opět do Ameriky.

Radim Dvořáček je držitelem hned několika českých rekordů. Patří mu prvenství ve zdlábnutí tří kil bramborového salátu za 3,28 minuty nebo 4,5 kila salátu za čtvrt hodiny.

Prvním rekordem byl ale točený salám, kterého snědl za hodinu 2,322 kilo, to je dva a čtvrt metru. Dalším úspěšným počinem zapsaným v knize rekordů byla pizza, té do sebe zvládl nacpat skoro čtyři kila za necelou hodinu.

Jedlík s muší váhou je pravidelným účastníkem Trnkobraní v moravských Vizovicích, kde je držitelem rekordu v pojídání švestkových knedlíků. Už dvakrát svou hranici posunul dál, předloni do sebe nasoukal 205 kousků.

Na Trnkobraní se pravidelně potkával se známým Maxijedlíkem Kamilem Hamerským. Ten ale tragicky zahynul při loňské nehodě u Dolní Rožínky na Bystřicku, kde jeho auto narazilo do stromu. "Je mi to líto, rád jsem ho potkával a soupeřil s ním," poznamenal Radim.

V Pardubickém kraji žijícím Maxijedlíkem Jaroslavem Němcem se ale při soutěžích nepotkává. "Víme samozřejmě o sobě, ale do jedné soutěže se nepřihlašujeme," uvedl.