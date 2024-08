Kelímky, papírové tácky, zbytky jídla, igelitové sáčky. Lidé dokážou na pouti vyprodukovat neuvěřitelné množství odpadků, každoročně to je kolem patnácti tun! Na to, aby na víkendové Salvátorské pouti nevládl svinčík, si posvítí Technické služby (TS) i pracovníci sociálního podniku města Chrudimě.

Deníku to potvrdil ředitel TS Martin Netolický. „Meteorologové hlásí pěkné počasí, přijede hodně lidí. My jsme dobře připraveni," ujistil Netolický.

Na třech koncích chrudimské pouti budou stát tři velkoobjemové kontejnery, po celé délce od divadla až ke sportovní hale lidé mohou odhazovat odpadky do košů. „Vždy ráno budou nádoby vysypány. Na místě máme jakéhosi styčného důstojníka, který na pořádek dohlíží. Samozřejmě držíme služby," upřesnil ředitel.

Po ukončení pouti nesmí zbýt v centru města ani smítko. „Generálního úklidu se kromě zaměstnanců zúčastní i dvacet brigádníků. Výjimečně zapojíme i strojovou čistící techniku, která jinak běžně do centra nesmí, použijeme jemná košťata. Počítáme s tím, že bude potřeba dosypat do spárů dlažby inertní materiál. To vše provedeme citlivě," doplnil Martin Netolický a ujistil, že o pondělní 6. hodině ranní bude centrum města uklizeno.