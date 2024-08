Rodina Spilkova přijela opět v plné sestavě a v jejím čele stojí nestor Salvátorské pouti Josef Spilka. Je mu 85 let a mysl má vynikající. „Pamatuji se ještě, jak tady na náměstí byli konští handlíři. To byla 40. léta a já jsem byl malý kluk," vzpomněl usměvavý Spilka.

Pouťové atrakce se rozjedou a rozezvučí v pátek po poledni, kdy centrum oživí také více než dvě stě stánkařů.

Chrudim, pouť | Video: Jiří Tůma

Zástupci města mají vše podchycené, takto třeba informovali o stanovištích hasičů a zdravotní služby:

Po dobu konání Chrudimské pouti je zajištěn zdravotní dozor a preventivní protipožární hlídky.

Zdravotní dozor:

v pátek 9. 8. od 15.00 hod. do 22.00 hod.,

v sobotu 10. 8. od 10.00 hod. do 22.00 hod.,

v neděli 11. 8. od 10.00 hod. do 18.00 hod.

Zdravotní hlídku je možné během služby kontaktovat na telefonním čísle 604 690 691.

Preventivní požární hlídky:

v pátek 9. 8. od 15.00 hod. do 24.00 hod.,

v sobotu 10. 8. od 8.00 hod. do neděle 11. 8. 2024 do 1.00 hod.,

v neděli 11. 8. od 8.00 hod. do 24.00 hod.

V případě potřeby požárních hlídek v průběhu Chrudimské pouti 2024 kontaktujte operační centrum Hasičského záchranného sboru České republiky na telefonním čísle 150 nebo Integrovaný záchranný systém na telefonním čísle 112.

A co když si některý z návštěvníků bude chtít "odskočit"? I zde je kompletní informace z radnice:

Veřejná WC na Školním náměstí a v ul. Čs. partyzánů jsou v průběhu pouti v provozu v pátek do 24.00 hodin, v sobotu do 01.00 (neděle ráno) a v neděli do 20 hod. Vstup na ně je zdarma.

Mobilní toalety TOI TOI budou umístěny ve Štěpánkově ulici a v Opletalově ulici u sportovní haly.

Salvátorská pouť s sebou přináší značná dopravní omezení. Kompletní informaci najdete ZDE.

close info Zdroj: Karel Dvořák zoom_in Salvátorskou pouť provází značná dopravní omezení.

Informační centrum sídlící ve staré radnici bude po dobu pouťové veselice zavřené, ale vedení města zveřejnilo telefonní čísla, na která se mohou lidé se svými dotazy nebo problémy obrátit od pátku až do neděle: 469 657 163, 734 174 167, 731 648 666 nebo 731 640 641.