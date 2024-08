Pro předplatitele

Romana Netolická dnes 08:17

Padesátiletá Ivana z Chrudimě si v létě ráda zajde s přáteli do oblíbené hospůdky v centru města. Večer se ale nechce vydávat sama domů, má to daleko a obává se případného přepadení. A tak má v mobilu uložené číslo na oblíbeného taxikáře, který ji bez ohledu na pozdní hodinu odveze přímo před vchod domu. "Stojí mě to stovku, a to je cena velmi příjemná," říká Ivana.