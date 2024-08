Prioritu, podle níž se určuje pořadí opravovaných silnic a mostů, určuje Pardubický kraj na základě pravidelných prohlídek, vyhodnocení dat z provozu a v souvislosti s dalšími aktuálními či plánovanými projekty. „Celkem máme 835 mostů na silnicích II. a III. třídy. Svou roli v pořadí oprav hraje jejich technický stav, zpětná vazba z cestmistrovství, ale například i to, že musíme zachovat v regionu dopravní obslužnost, takže bohužel nejde vždy dělat silnici a most najednou," vysvětlil první náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

„Za poslední dva roky dává Pardubický kraj do těchto projektů nejvíce v historii. Co se týče mostů, je to letos přes půl miliardy,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Pardubický kraj v současné době připravuje rozpočet pro roky 2025 a 2026. I v těchto letech budeme kromě silnic opravovat i řadu mostů. Vše budeme koordinovat se starosty, aby byla dopravní omezení co nejmenší. Kde to půjde, tam se silnicí budeme opravovat i most, který je její součástí,“ dodal Kortyš.

Jednou z nejdůležitějších a nejdiskutovanějších silničních staveb letošní sezóny je rekonstrukce mostu Pavla Wonky v Pardubicích. Náklady na opravu, která bude trvat až do podzimu příštího roku, se očekávají ve výši přes 180 milionů korun s daní. Ačkoliv rozpočty dalších aktuálně probíhajících rekonstrukcí mostů se této částce nevyrovnají ani v součtu, neznamená to, že tyto stavby nejsou pro dopravu v našem regionu důležité. „Opravujeme samozřejmě majetek po celém Pardubickém kraji. Co se jen mostů týče, jedná se momentálně o projekty za více než 160 milionů. S dalšími začneme v průběhu léta a na podzim letošního roku. Největším připravovaným záměrem tohoto druhu je rekonstrukce mostu v Řečanech nad Labem. Přesnou cenu budeme znát po výběrovém řízení, odhadované náklady jsou zatím 240 milionů korun," dodal hejtman Martin Netolický..

Které opravy mostů na Chrudimsku aktuálně financuje Pardubický kraj?

Most ev. č. 33765-2, Křižanovice

· Odhadované náklady 61 milionů korun s DPH.

· Stavba naplánována do konce listopadu 2024.

Most ev. č.32265-1, Bližňovice

· Odhadované náklady 21 milionů korun s DPH.

· Stavba naplánována do konce prosince 2024.

Most ev. č. 35826-2, Vrbatův Kostelec

· Odhadované náklady přes 16 milionů korun s DPH.

· Stavba naplánována do konce prosince 2024.

K opravám mostů nedochází pouze v rámci individuálních projektů, ale jsou také důležitou součástí klasických rekonstrukcí silnic. „Tam, kde nebyl dobrý stav komunikace a mostu zároveň, jsme zahájili práce současně. Týká se to například druhé etapy rekonstrukce silnice II/343 v Hlinsku. Její součástí je oprava mostu ev. č. 343-012. To je ideální varianta. Takže tam, kde lze opravy spojit, tak to tak samozřejmě děláme,“ vysvětluje Zdeněk Vašák, ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje.

V současné době se již připravuje seznam investic pro rok 2025. Co se týče Chrudimska, krajští silničáři by se v ní měli věnovat mostům v Radimi a Podlažicích. O finálním seznamu investic pro příští rok bude na podzim rozhodovat krajská samospráva.

Další informace o aktuálních i plánovaných opravách silnic a mostů v našem regionu, ale i podrobnosti k dalším dopravním projektům najdete na průběžně aktualizovaném portálu https://doprava.pardubickykraj.cz/.

