Začne to už tento pátek 19. července. Klienti Městského úřadu v Chrudimi, kteří si chtějí zařídit své záležitosti v registru vozidel nebo řidičů, musí být dopředu objednáni on-line. Radnice to vysvětluje tím, že úředníci si budou moci lépe rozvrhnout čas a nový systém odstraní i takzvanou dokladovou turistiku. Novinka se týká každého pátku.

„Nová praxe přinese tu výhodu, že bude možné lépe si rozvrhnout čas pro klienty s větším množství požadavků. Jde například o hromadné žádosti, se kterými přichází bazary, nebo jde o převody v rámci firem. A nejde jen o odbavení klientů, opatření také pomůže se zpracováním přidružené administrativy,“ říká místostarosta Chrudimi Zdeněk Kolář, který má ve své gesci mimo jiné i odbor dopravy.

On-line rezervací město zmenší dokladovou turistiku. Chrudim dosud neměla pátky vyhrazené jen pro objednané klienty, jako v některých okolních úřadech, a tak lidé neváhali a kvůli vyřízení dokladů dojížděli i ze vzdálených míst.

Starosta města František Pilný vysvětluje, že nový systém zvýší komfort pro objednané klienty. „Protože přepážkoví pracovníci svou agendu zpravidla zvládají velmi rychle, často se mezi objednané ještě vmáčkne ten, který jen přišel zkusit štěstí. Pokud má více věcí k vyřízení, může to zdržet klienta objednaného v následujícím čase,“ dodává starosta František Pilný.

Úřady se celkově snaží více směřovat klienty k vyřizování svých záležitostí on-line. „V případě vyřízení řidičského průkazu pomocí celostátního Portálu dopravy je pak nutná jen jedna návštěva úřadu namísto dvou, a to při jeho vyzvednutí. Šetří to čas jak klientů, tak i úředníků,“ zdůrazňuje místostarosta Kolář s tím, že na zmíněném portálu si lidé mohou bez nutnosti návštěvy úřadu zajistit například výpis evidenční karty řidiče nebo nahlédnout do výpisu bodového hodnocení a hned si jej vytisknout.

Zajímavou možností je pak sleva 20 % z poplatku při podání žádosti o řidičský průkaz ve zrychlené lhůtě. Namísto 700 Kč se poplatek snižuje na 560 Kč. Dvacetiprocentní sleva platí rovněž v případě elektronické podání žádosti při ztrátě nebo odcizení řidičského průkazu, klient namísto 200 Kč zaplatí pouze 160 Kč.

On-line objednání je možné uskutečnit na webu města Chrudim v sekci Občan a úřad/On-line rezervace. Přímý odkaz ZDE.

