Do Česka rodina z vesnice Koločina, jež se nachází 20 kilometrů jihozápadně od Buči nedaleko Kyjeva uprchla autem 28. února loňského roku. Den poté, co do vesnice přišla ruská armáda. Útočiště našla těhotná matka Danyla a jeho babička na faře v Mikulovicích, kde žili až do října, než se rodina vrátila zpět do svého rozbombardovaného domova. Otec zůstal na Ukrajině celou dobu.