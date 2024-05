Stanislav Baťa je ve své rodině už čtvrtou generací, která se věnuje výrobě dýmek. Odkoukal to od své maminky a už dvacet let se tomuto řemeslu věnuje na plný úvazek. „V současné době je Stanislav Baťa v Proseči jediným výrobcem, který navazuje na domácké zpracování dýmek,“ uvedla etnografka Ilona Vojancová.

Stanislav Baťa je ve své rodině už čtvrtou generací, která se věnuje zhotovování dýmek. | Foto: Tomáš Kubelka

Stanislav Baťa by se měl stát certifikovaným řemeslníkem, který udržuje tradice lidových řemesel v Pardubickém kraji. Návrh krajské rady musí ještě v červnu potvrdit zastupitelstvo.

„Návrhy pro Pardubický kraj připravuje Muzeum v přírodě Vysočina v Hlinsku, které je součástí Národního muzea v přírodě. Jeho pracovnice spolupracují s etnografy v kraji a mají perfektní přehled jak o lidových výrobcích, tak o tom, jak se udržují, případně probouzejí v našem kraji různé tradiční zvyky, na které se časem pozapomnělo. Na krajském seznamu bylo dosud 11 řemeslníků, tím dvanáctým bude dýmkař Stanislav Baťa,“ říká náměstek hejtmana pro kulturu Roman Línek.

V Proseči se dýmky vyrábějí od roku 1842. Řada lidí pracovala v místní dílně, další vyráběli dýmky po domácku, a to až do roku 1950, kdy museli přejít také do továrny. Po restituci a privatizaci vznikla nynější firma BPK s.r.o. Tradiční výroba dýmek na Prosečsku byla zapsána na Seznam nemateriálních statků tradiční kultury v roce 2016.

Samospráva Pardubického kraje od roku 2014 umožnila oceňování řemeslníků udržujících tradiční řemesla a technologie. Od roku 2015 je jim udělován titul Nositel tradice Pardubického kraje. 2015 Zdeněk Bukáček, Krouna - tradiční soustružené hračky hlineckého či krounského typu 2015 Ladislav Chládek, Výprachtice - tradiční hračky řezané ze soustruženého bloku 2016 Josef Fidler, Hlinsko - ruční výroba žinylkových textilií 2017 Josef Rejman, Vysoké Mýto - řezbář, figurální tvorba a betlémy 2017 Lenka Kmošková, Sebranice - pletení nádob ze slámy 2018 Alena Bukvová, Lanškroun - pletení košíků 2018 Bedřich Šilar, Lanškroun - řezbář, figurální tvorba, loutky marionety, betlémy 2019 Václav Ráliš, Pardubice - podkovář 2021 Štefan Hrudka, Mladkov, Vlčkovice - řezbář, figurální tvorba, betlémy a restaurování tzv. kralických betlémů 2021 Pavel Janoš, Pardubice - perníkář, zachování tradičního postupu přípravy těsta 2022 Alena Tschöpová, Letohrad - pletení z šustí

