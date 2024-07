Někteří obyvatelé města jsou nadšeni z toho, že bude Chrudim dějištěm filmového snímku, jiní na sociálních sítích hodně nadávají. Jde zejména o ty, kteří žijí Na Větrníku a Na Šancích nebo v přilehlých ulicích. Právě tam je situace s parkováním dlouhodobě problematická.

Řešení ale radnice nalezla. Původně měla auta parkovat na poli, které obhospodařuje společnost Oseva. Ta přislíbila, že plochu poseká ještě před filmovým natáčením. Ale pracovníci odboru dopravy zjistili, že na pole není žádný vyhovující vjezd, a tak bylo nutné hledat jiné řešení.

To se nabídlo na travnatých pásech u parkoviště mezi ulicemi Hradištní, Na Větrníku a Topolská. „Technické služby ve středu vytrhají stávající obrubníky a vytvoří tam vjezd. Tráva bude posekaná, vše ohraničí páska," ujistil chrudimský starosta František Pilný s přáním, aby v nadcházejícím týdnu nepršelo, protože by byly parkovací pásy rozbahněné.

Dopravní opatření se dotknou následujících ulic: Topolská, Škroupova, Malecká, Sladkovského, Heydukova, Hradištní, Na Větrníku, Družstevní a Na Šancích.

Topolská (v době od 20. 7. od 10.00 hodin do 26. 7. 2024 do 15.00 hodin)

Škroupova (v době od 21. 7. 2024 od 9.00 hodin do 24.00 hodin)

Malecká a v ulici Topolská (v době od 21. 7. 2024 od 10.00 hodin do 24.00 hodin)

Malecká a v ulici Na Šancích (dne 21.7.2024 od 17.00 hodin do 24.00 hodin)

Sladkovského a v ulici Heydukova (dne 22. 7. 2024 od 00.00 hodin do 24.00 hodin;)

Sladkovského (dne 22. 7. 2024 od 00.00 hodin do 24.00 hodin)

Hradištní a v ulici Na Větrníku (Hradištní ul. v době od 22. 7. 2024 od 15.00 hodin do 26. 7. 2024 do 15.00 hodin, ul. Na Větrníku v době od 22. 7. 2024 od 15.00 hodin do 26. 7. 2024 do 5.00 hodin)

Na Větrníku a Družstevní (v době od 25. 7. 2024 od 15.00 hodin do 26. 7. 2024 do 15.00 hodin)