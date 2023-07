Obec Předhradí vítala v sobotu 1. července návštěvníky z širokého okolí na hradě Rychmburk. Stovky lidí směřovaly k hradním branám, za kterými se konaly velkolepé Hradní slavnosti.

Jako v dávných dobách. Z hradu Rychmburk zněla středověká hudba | Video: Michal Žampach

„Je to tradiční akce, která se tu koná již několik let,“ řekl starosta Předhradí Zdeněk Mikšovský.

Lidé si zde vyzkoušeli, jak zacházet se středověkými zbraněmi, zaposlouchali se do tónů hradní hudby, ale na své si přišli i při samotné prohlídce celého hradu. Dětem se rozzářily oči nejen na dobovém kolotoči a jízdě na poníkovi, ale s nadšením se pustily do lukostřelby, hodu se sekerou nebo do žonglování.

„Už teď se těším, až si zase budu moci vyzkoušet to žonglování a dát si vychlazené pivečko. Byla to ohromná zábava a myslím si, že i ve středověku se lidé uměli bavit, mě to teda bavilo moc,“ řekl jeden z návštěvníků pan Pavel z Vysokého Mýta.

„Za Pardubický kraj jsme rádi, že jsme tento hrad před třemi lety otevřeli veřejnosti,“ uvedl náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.