Kněžičtí "dobráci" mají podle výpovědi prostory opustit 1. července, což, jak ujišťují, se nestane. "Tohle vše budovali čtyřicet let naši dědové a tátové pro to, aby měli hasiči zázemí. Už z úcty k nim nehodláme z klubovny odejít. Ostatně kam bychom šli? Všude si hasičů váží, jen u nás je vedení obce proti nám," řekl velitel sboru SDH Kněžice Stanislav Bačkora.

Starostka Kněžic Lucie Vojtíšková poskytla Deníku obsáhlé vyjádření zastupitelstva, ve kterém jsou vypsány důvody výpovědi. Stručně řečeno: nájemní smlouvě končila platnost, a tak obec nabídla hasičům smlouvu novou, ale s učitými změnami. Ty SDH neakceptoval, a tak přišel na řadu jiný zájemce, který se zněním písemné dohody souhlasil bez námitek.

„Obec se s chováním SDH Kněžice v posledních letech neztotožnila, například s porušováním zákazu kouření a nedostatečným úklidem v propůjčených prostorách," řekla starostka, Tato slova jsou zároveň zapsána ve vyjáření zastupitelstva.

Vyjádření zastupitelstva obce Kněžice k výpovědi smlouvy SDH Kněžice z obecních prostor a nekonání akce tradiční letní parket PUNC , důrazně odmítáme ničím nepodložená obvinění ze strany SDH Kněžice…. · Pro konec platnosti stávající nájemní smlouvy mezi Obcí Kněžice a SDH Kněžice byl 15.2. 2023 schválen záměr pronájmu části obecních prostor čp. 33., které doposud již mnoho let SDH Kněžice užívalo. Primárně a jako jedinému subjektu byla smlouva zaslána SDH Kněžice. Ke znění smlouvy bylo směřováno několik pozměňovacích návrhů ze strany SDH Kněžice, které z části byly obcí akceptovány. I přesto nebylo SDH Kněžice svolné smlouvu podepsat. · Posléze se přihlásil potencionální nájemce, který byl ochoten stávající smlouvu akceptovat v plném znění (schválen 19.4. 2023). Proto SDH Kněžice obdrželo výpověď „Smlouvy o výpůjčce“. Obec Kněžice jako řádný hospodář v souladu se zákonem o obcích schválila záměr pronajmout prostory novému nájemci. · 27.2.2024 byla ze strany SDH Kněžice podána žádost „O povolení konání hudební produkce“ na den 4. 7. 2024 do 5. 7. 2024 do 3:00 – jedná se o pravidelnou každoroční hudební produkci kapely PUNC. Žádosti ze strany obce bylo vyhověno. Mimo jiné jim bylo nabídnuto, že prostory ke konání kulturních a společenských akcí spolku SDH Kněžice budou poskytnuty bezúplatně i po výpovědi jako v předchozích letech. Konečné rozhodnutí, že se akce „Tradiční letní parket PUNC“ nebude konat bylo výhradně rozhodnutím ze strany SDH Kněžice, i přes to, že obec nabídla součinnost. · Od 14. 11. 2022 bylo SDH Kněžice opakovaně upozorňováno na absenci revize elektrické přípojky ve stavbě, kde se jejich kulturní akce realizují. Pro nečinnost SDH Kněžice nebyla do dnešního dne revize předložena. · Obec se s chováním SDH Kněžice v posledních letech neztotožnila, například s porušováním zákazu kouření a nedostatečným úklidem v propůjčených prostorách. S péčí řádného hospodáře nemohlo zastupitelstvo akceptovat celodenní větrání zakouřených propůjčených prostor (včetně zimních měsíců) za symbolický příspěvek na energie (který činil 1.000,- Kč měsíčně). · I přes snahu obce realizovat kulturní společenskou událost v otevírací den klubu SDH Kněžice, nebylo několikrát ze strany klubu SDH i přes početnou základnu jejich členů vyhověno zprostředkovat zázemí pro občerstvení. · Veškeré podklady k uvedeným skutečnostem lze poskytnout k nahlédnutí v úředních hodinách na OÚ Kněžice. Zastupitelstvu naší obce je líto, že ke stávajícímu stavu došlo, ale jsou situace, kdy nelze vyhovět zájmové skupině na úkor ostatních obyvatel. 26.6.2024 Zastupitelstvo obce Kněžice

"Od jara do podzimu si návštěvníci klubovny dají cigaretu u stolu venkovního posezení. V zimě máme pro kuřáky vyhrazenou jednu místnost vedle výčepu, odkud se do společných prostor kouř nešíří," upozornila Veronika Bačkorová, která hasičskou hospůdku provozuje. Připomínku obce, že je úklid nedostatečný, razantně odmítá. "To je naprostý výmysl, toalety jsou čisté a všechno ostatní také," řekla Deníku.

To, že se neuskuteční zábava s Puncem na parketu, vysvětluje obec tím, že hasiči nemají revizi elektřiny, ačkoliv na to byli dlouhodobě upozorňováni.

„Revizní technik přijel vždycky před letní sezónou, a tak tomu bylo i letos. Zkontroloval elektroinstalaci v přístřešku pro kapelu a potvrdil, že je v pořádku. Pro dokončení revize je ale nutné, aby byla opět připojena elektřina, kterou obec odpojila. Když se obrátil na zastupitele obce se žádostí o znovupřipojení, bylo mu řečeno, že obec elektřinu znovu nepřipojí," informoval velitel jednotky Bačkora s tím, že SDH musí požádat ČEZ o připojení elektřiny, což ho bude stát přibližně 25 až 30 tisíc korun a může trvat až jeden rok.

Žádné tancovačky, žádné akce pro děti. Kněžičtí hasiči jsou přesvědčeni, že výpověď z nájemních prostor je součástí plánované likvidace jejich sboru. Zastupitelstvo argumentuje, že musí jednat s péčí řádného hospodáře. „Zastupitelstvu naší obce je líto, že ke stávajícímu stavu došlo, ale jsou situace, kdy nelze vyhovět zájmové skupině na úkor ostatních obyvatel," stojí v jeho reakci na hasičský facebookový post.

Jisté je, že se stěhování nekoná a spor bude mít pokračování. Hasiči se už obrátili na právníka a výbor SDH chce vyvolat jednání s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým. Ale obec už má podepsanou smlouvu s novým nájemcem, a tak se zatím situace jeví jako patová, spíše neřešitelná. Deník ji bude dál sledovat.