/FOTO, VIDEO/ Chrudim zažila již 14. ročník tradiční akce Balóny nad Chrudimí. Po tři dny od 28. - 30. července se piloti horkovzdušných balónů vznášeli nad městem a jeho okolím. Tentokrát došlo i k přeletu nad rozhlednou Bára v Podhůře.

Horkovzdušné balóny vzlétly nad Chrudimí. Piloti se trefovali flérou na Báru | Video: Michal Žampach

„Troufám si tvrdit, že je to velká tradice, jelikož je to už 14. ročník a myslím si, že celá Chrudim už ví, co se tu děje,“ řekl starosta Chrudimi František Pilný.

Samotného zahájení se lidé dočkali v pátek od 19 hodin, kdy se uskutečnil hromadný start balonů z Ploché dráhy, kterého se zúčastnilo sedm pilotů a jejich pasažéři. Druhý den došlo k zrušení původně plánovaného ranního letu z důvodu nepříznivého počasí, ale v odpoledních hodinách se sešel tým meteorologů, kteří dali letu zelenou a mohlo dojít k přeletu nad rozhlednou Bára.

Piloti se zúčastnili závodu balónů O pařez, kdy měli za úkol trefit jasně stanovený cíl, což byl ochoz rozhledny. Odpoledního letu se zúčastnili čtyři piloti horkovzdušných balónů a samotného cíle se podařilo zdárně dosáhnout jen jednomu z pilotů, což byl Vladimír Lacina.

„Směr letu byl těžko předvídatelný, a proto jsem zvolil výšku letu raději dál nad terénem, abych tu orografii vyloučil, „řekl vítěz závodu Vladimír Lacina.

Poslední hromadný let z Ploché dráhy proběhl v neděli ráno, což zakončilo samotnou akci.

„Bylo to krásný, sestra měla možnost letět, tak jsme jí byli udělat fotky a sdíleli jsme s ní její radost,“ řekl jeden z návštěvníků akce.

Organizátoři se už nyní těší na další ročník.